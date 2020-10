Nesterović: Gogi je letos dokazal, koliko je vreden. Finala še ni konec

Zdajšnji generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije je eden glavnih tvorcev zlate medalje Slovenije na eurobasketu 2017 in mentor Gorana Dragića, ko je ta v dvorani na Iliriji v Ljubljani delal svoje prve korake v svetu profesionalne košarke. Med njima je deset let razlike, ravno dovolj, da je bil lahko Nesterović vzornik mlademu Dragiću. "Gogi je vedno znal prisluhniti in si zapomniti ključne stvari iz vsakega pogovora. Bil je priden in zagnan, zato je tudi prišel tako daleč," pravi Nesterović.

"V nedeljo sva bila v stiku, saj sem želel izvedeti, kako je z njegovo poškodbo. Pravi, da se stanje spreminja iz dneva v dan in da zdravniki pred vsako tekmo ocenijo, ali ga lahko trener pošlje na parket," je dejal Nesterović za STA. "Čutim, da mu je hudo, ker ne more pomagati soigralcem, hkrati pa oba veva, da so poškodbe sestavni del športa in da se je treba s tem sprijazniti."

'Vsak se lahko poškoduje'

Nesterović ni želel ugibati, ali bo Dragić letos še prišel na parket, prepričan pa je, da Miami še ni rekel zadnje besede. "Tudi brez Gogija je Miami odlična ekipa. Ima dovolj izkušenih igralcev, odličen trenerski štab, hkrati pa nekaj nadobudnih mladeničev, ki lahko naredijo razliko. Igra Butlerja na tretji tekmi je dokaz, da se bodo morali Lakers še krepko potruditi za naslov."

"Zavedati se je treba, da nesreča nikoli ne počiva. Če je imel Miami smolo, da sta se poškodovala dva ključna igralca, nihče ne more zagotoviti, da se ne bo kaj takega ponovilo na drugi strani. Želim zdravja vsem, vendar mislim, da finale še zdaleč ni odločen," meni Nesterović.