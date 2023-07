Nepričakovano slovo? Nesterović ni več generalni sekretar KZS

Nekdanji izjemni košarkar ter dolgoletni kapetan slovenske reprezentance Rašo Nesterović je v vodstvene strukture KZS vstopil 16. junija 2012, ko je postal podpredsednik zveze, ki jo je takrat vodil predsednik Roman Volčič . Hkrati je skupaj s Petrom Vilfanom opravljal tudi vlogo ambasadorja EuroBasketa 2013 v Sloveniji, s čimer je pripomogel k promociji prvenstva in slovenske košarke v domovini in izven naših meja.

Ko je predsedovanje Košarkarske zveze Slovenije leta 2014 prevzel Matej Erjavec , je Nesterović na mestu generalnega sekretarja zamenjal Iztoka Remsa . Ob odličnem delu vodstvene strukture ter vidnem vzponu slovenske košarke so mu člani izvršnega odbora v letih 2018 in 2022 brez prevelikega razmisleka zaupali podaljšanje mandata, a zadnjega ne bo opravil do konca. V teh dneh je namreč prenehal z delovanjem na Košarkarski zvezi Slovenije.

"Odločitev, da zapustim mesto generalnega sekretarja je bila izjemno težka, a sprejeta po dolgem in tehtnem premisleku. Še bolj kot na vse delo, ki smo ga s sodelavci opravili v vseh teh letih, sem ponosen prav na to ekipo ljudi, ki iz dneva v dan skrbi za slovensko košarko. Skupaj smo delili veselje ter razočaranje in to nas je delalo boljše. Iskreno se jim zahvaljujem za odlično sodelovanje in opravljeno delo ter si želim, da s takšnim zagonom delujejo še naprej. Hvala vsem predstavnikom košarkarskih klubov, podpornikom slovenske košarke in navijačem. Verjamem, da se bomo še naprej srečevali v košarkarskih dvoranah," je ob slovesu s Košarkarske zveze Slovenije povedal Rašo Nesterović.