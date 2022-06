Nesterović: Skrbi nas neodzivnost Fibe v zvezi z Dragićem in Dončićem

Na seznamu reprezentantov za junijsko-julijske kvalifikacije za SP sta tudi Luka Dončić in Goran Dragić, Košarkarska zveza Slovenije (KZS) pa od Fibe še čaka informacije, kako prijaviti oziroma zavarovati zvezdnike iz lige NBA ali evrolige. Generalni sekretar KZS Rašo Nesterović je izrazil skrb nad neodzivnostjo mednarodne zveze.

"V reprezentanci imamo enega največjih zvezdnikov svetovne košarke, ki je pripravljen žrtvovati svoje proste dni sredi poletja, od Fibe pa dobre tri tedne pred tekmo s Hrvaško v Ljubljani še nismo dobili informacij, kje, kako in do kdaj moramo prijaviti in zavarovati zvezdnike, kot sta na primer Luka Dončić in Goran Dragić," je uvodoma za STA povedal Radoslav Nesterović. Člani lige NBA, pa tudi nekateri igralci iz evrolige, lahko za reprezentance igrajo le ob plačilu zavarovanja za primer poškodb. Vsota je odvisna od višine pogodbe, ki jo igralec sklene s klubom. KZS je morala na primer za nastop Gorana Dragića v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2017 plačati približno 15.000 dolarjev, glede na to, da je Luka Dončić lani septembra podpisal pogodbo v vrednosti 207 milijonov ameriških dolarjev, je jasno, da bo zavarovalna vsota zanj neprimerno višja.

icon-expand Generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije, Rašo Nesterović, ne razume indiferentnosti Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) v zvezi z Luko Dončićem in Goranom Dragićem. FOTO: Damjan Žibert

Predsednik KZS Matej Erjavec je lani v pogovoru z novinarji dejal, da bo zavarovanje za Dončića rekordno visoko oziroma neprimerljivo z dosedanjo prakso. Omenil je 100.000 dolarjev. "O številkah ne morem govoriti, saj gre za povsem drugačen primer kot vsi dosedanji. In prav tu je glavna težava, saj iz Fibe nimamo nobenih informacij, kako sploh priti do te številke. Neuradno so nam celo dejali, naj se skušamo sami dogovoriti s klubom oziroma lastnikom Dallasa," je nadaljeval Nesterović. "Verjamem, da bomo našli rešitev, saj je v interesu vseh strani, da Luka Dončić zaigra za Slovenijo v kvalifikacijah za SP in na evropskem prvenstvu v Nemčiji, zagotovo pa ni normalno, da na Fibi ni pravega sogovornika ali človeka s posluhom za take stvari," dodaja generalni sekretar KZS. Glede na spisek selektorja Aleksandra Sekulića bo imela Slovenija za tekmi s Hrvaško 30. junija v Stožicah in Švedsko v Stockholmu 3. julija izjemno močno zasedbo - poleg Dončića in Gorana Dragića so na njem med drugimi še Vlatko Čančar, Mike Tobey, Žan Mark Šiško –, predvsem pa znova precej spremenjeno v primerjavi z novembrskim in februarskim terminom, v katerem je Slovenija zabeležila zmagi proti Hrvaški in Švedski ter dvakrat izgubila s Finsko. "Že nekaj let vsi govorimo, kako nesmiselni so junijski in septembrski termini kvalifikacij. Junija oziroma v začetku julija imajo težave igralci, saj nekateri klubske sezone končajo že sredi aprila, v začetku maja, drugi pa šele sredi ali konec junija. Kako naj prvi ohranijo fizično in igralsko pripravljenost cel mesec ali celo dva, če nimajo tekem, drugi pa pridejo v reprezentanco po zgolj nekaj dnevih odmora od dolge in naporne sezone," meni Nesterović.

icon-expand Luka Dončić se je brez razmišljanja odzval na vabilo selektorja slovenske košarkarske izbrane vrste Aleksandra Sekulića. FOTO: AP