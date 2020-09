Nesterović, Udrih in Vujačić že imajo prstane, Dragić pa lahko dobi 'najtežjega'

Pred dnevi je v vlogi vodje sindikata igralcev lige NBA v Orlando prišel nekdanji španski reprezentant Jose Calderon in po nekaj dneh bivanja v mehurčku sporočil: "To bo najvrednejši prstan v zgodovini lige NBA!" Zanj se bo od četrtka dalje potegoval tudi zvezdnik iz Kosez, Ljubljančan Goran Dragić.

icon-expand Dragić (desno) v prodoru ob Jayson Tatumu na tekmi konferenčnega finala. FOTO: AP

Ekipa Miami Heat je sicer pokvarila težko pričakovani finale med največjima tekmecema v zgodovini lige Los Angeles Lakersi in Boston Celticsi ‒ pomerili so se dvanajstkrat srečali v finalih ‒, vendar je hkrati odprl novo poglavje v zgodovini lige. Za Američane se sliši kot pravljica. Ali bo lahko LeBron Jamesproti svoji nekdanji ekipi, s katero je osvojil dva naslova prvaka, prišel do svojega četrtega prstana in se tako še za korak približal nesmrtnim legendam tega tekmovanja.

Za Jamesa bo to deseti finale lige NBA. Z vsemi dosedanjimi ekipami je prišel do naslova. V letih 2012 in 2013 z Miamijem, leta 2016 pa s Cleveland Cavaliersi. V vseh treh primerih je postal tudi najkoristnejši igralec (MVP) finala in če mu bo to uspelo tudi letos, bo postal prvi igralec v zgodovini lige s takšnim dosežkom. Njegova zmaga bi pomenila 17. naslov za Lakerse, ki so bili nazadnje prvaki leta 2010. S tem bi po številu naslovov kot franšiza (Lakersi so nekoč igrali v Minneapolisu) izenačili rekord Boston Celticsov. Dragić spet za zgodovinske knjige slovenske košarke

Za tema dvema ekipama zeva precejšnja luknja. Po šestkrat so bili prvaki Chicago Bullsi in Golden State Warriorsi, petkrat San Antonio Spursi, Miami s tremi naslovi (2013, 2012, 2006) pa je ena od 20 franšiz, ki so stopile na vrh lige NBA. Tako kot lahko James, s polnim imenom LeBron Raymone James starejši, rojen 30. decembra 1984 v revni družini iz Akrona v Ohiu, poglobi debato o najboljšem košarkarju vseh časov, se lahko Dragić, rojen 6. maja 1986 v ljubljanski porodnišnici, z zlatimi črkami zapiše v zgodovino slovenske košarke. Tri leta po naslovu evropskega prvaka in nazivu MVP EuroBasketa ima priložnost, da postane četrti Slovenec s prstanom prvaka lige NBA.

icon-link Statistika Gorana Dragića na šesti tekmi z Boston Celticsi v konferenčnem finalu. FOTO: Sofascore.com

Beno Udrihje bil dvakrat prvak s San Antonio Spursi (2005, 2007), Saša Vujačićima dva prstana v dresu Lakersov (2009, 2010), Rašo Nesterovićpa je bil skupaj z Udrihom z Ostrogami prvak leta 2005. V Miamiju radi poudarijo, da so ekipa in da noben igralec ne izstopa, a dejstvo je, da je Dragić, ki že vrsto let opravlja vlogo kapetana, pri 34 letih eden ključnih tvorcev uspeha. Je tretji najstarejši igralec v moštvu, po statistiki pa povsem v vrhu. Dragić je v letošnji končnici z 20,9 točke na tekmo prvi strelec Miamija tik pred Jimmyjem Butlerjem(20,7) in Bamom Adebayom(18,5) ter drugi podajalec s 4,7 podaje (Adebayo 4,9). In zdaj na začetek. Zakaj bo to najbolj vreden prstan v zgodovini lige NBA, kot je dejal španski as, ki je skoraj 15 let igral v različnih ekipah v ZDA? 'Najtežja sezona v zgodovini lige'

"To ne bo sezona, ki bo imela spredaj zvezdico. Ravno obratno, to je najtežja sezona v zgodovini lige. Zmagovalec bo potreboval psihološko in telesno trdnost, da bo premagal tekmeca in okolje, v katerem kot zapornik v zlati kletki biva že tri mesece," je dejal Calderon in dodal: "Resda fantje lahko tu v Orlandu počnejo marsikaj, vendar ničesar od tega, kar je običajno. Športni svet takšnega projekta, kot poteka v Orlandu, še ni izkusil." Prva tekma finala bo v četrtek ob 3. uri zjutraj po slovenskem času. Druga sledi v soboto, 3. oktobra, ob isti uri, naslednji dve bosta 5. in 7. oktobra ob 1.30, morebitne pa so predvidene 10. oktobra (3.00), 12. oktobra (1.30) in 14. oktobra (3.00).

Šampionska parada San Antonio Spursov po osvojenem naslovu leta 2005, ki se je po zaslugi Nesterovića in Udriha z zlatimi črkami vpisal v zgodovino slovenske košarke in športa: