Nesterović o Dragiću: Starejši je, boljši je

Janez je radoveden, nekaj mu ne da miru, zato se obrne k fotru:

Alo foter, daj mi povej kaj je to impotenca? Tastar nekaj časa poglobljeno razmišlja in izusti: Veš sine, to je približno tako, kot če bi igral pikado s kuhanimi špageti. :)