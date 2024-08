Bečirović: Lepo se je pokazalo, kaj Gogi pomeni v svetovnem merilu

Poslovilna tekma zlatega kapetana Gorana Dragića, ki se je odvila v soboto v ljubljanskih Stožicah, je v Slovenijo privabila številne zvezdnike svetovnega kova. Vsi z enim namenom, da se poklonijo košarkarju, ki je naredil ogromno tako za slovensko košarko kot tudi tisto v svetovnem merilu. Priljubljeni Gogi se je še zadnjič zabaval na parketu stoženske dvorane, dobro voljo pa so širili vsi prisotni. Po tekmi so se o njem razgovorili številni, brat Zoran je povedal, da si je Goran zagotovo zaslužil takšno slovo.

OGLAS

Ko je množica ljudi zapustila dvorano Stožice, smo novinarji nestrpno čakali prve odzive košarkarjev, ki so se skupaj z Goranom Dragićem še zadnjič spopadli na parketu. Seveda so nas bolj kot sama igra zanimali občutki in spomini, ki so si jih skupaj ustvarili. Toda tudi o bratskem dvoboju je tekla beseda. "Mislim, da mi je bilo to najtežje od vsega, raje bi odigral še kakšen finale. Pripravljal sem se, lepa izkušnja ... Njegov dan je bil, zmagal je, pred 12 ljudmi se ne morem ravno stepsti. Smeh. Vsaka čast," je njun dvoboj 1:1 pokomentiral brat Zoran.

Goran Dragić FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Kaj naj sploh rečem? Zaslužil si je takšno slovo, hvala vsem navijačem in vsem, ki so danes prišli. Se odzvali povabilu. Tukaj se je lepo pokazalo, kako velika oseba je bil Goran. Predvsem pa je pomembno, da je še vedno ostal isti človek, kot je. Želim mu še naprej vse najboljše, vse dobro v prihodnosti, v karkoli se bo že vrgel. Vse skupaj tukaj danes v Stožicah je bila zares ena lepa izkušnja," še nasmejano pove.

Tudi Klemen Prepelič navdušenja, da je lahko del te velike zgodbe, ni skrival."Marsikateremu od nas je vzor, še vedno. Tudi izven samega košarkarskega igrišča. Vse njegovo delo se vrača slovenski skupnosti, pa tudi svetovni. Je ena izjemna osebnost, ambasador slovenske košarke in slovenskega športa. Zelo sem hvaležen, da me je povabil na to tekmo, na ta dogodek. Mislim, da je to minimalno, kar si Goran zasluži. Sploh od nas, ki smo bili z njim v teh njegovih zlatih letih. Tisti, ki smo bili z njim tistega leta 2017, najbolje vemo, kaj pomeni Goran Dragić za Slovenijo."

Goran Dragić v akciji FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Vse skupaj je bilo precej emotivno. Igrati z vsemi temi svetovnimi imeni skupaj v ekipi. Tudi zame, ampak zvezda je bil Goran, on je sijal v ospredju," še doda Prepelič. "Bilo je precej čustveno, tako kot za vse prisotnih v dvorani Stožice," se strinja tudi Sani Bečirović, dolgoletni slovenski reprezentant.

"Vsi vemo, kaj je Gogi dal za slovensko košarko, kaj nam je prinesel. Danes pa smo le videli dokaz k vsemu temu, kaj Gogi pomeni v svetovnem merilu. In vsi ti velikani košarke, ki so se odzvali, to je le še en dokaz, za kakšnega igralca je šlo, predvsem pa za kakšnega človeka gre. Sicer pa mislim, da se je danes videla ta njegova igrivost in želja po zmagi, ki ga je krasila skozi celotno kariero. To je tisto, kar dela razliko na največjem nivoju. Tudi pri Jokiću in Dončiću smo na primer lepo videli, kako z veseljem na takšnih ekshibicijskih tekmah igrata košarko. Zato še enkrat, Gogi vsaka čast in uživaj v pokoju, maksimalno," še zaključi Bečirović.