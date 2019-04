'Nets' presenetili Milwaukee za velik korak h končnici lige NBA

Tekmo v Milwaukeeju so bolje odprli domači košarkarji, pri katerih je bil za igro zelo razpoložen nekdanji organizator igre in obenem soigralec našega zvezdnika Gorana Dragića pri Phoenix Suns Eric Bledsoe, ki se je na koncu ustavil pri 33 točkah. Toda kmalu so košarkarji Brooklyna vzpostavili ravnotežje v igri in prek razpoloženega branilskega dvojca D'Angelo Russell – Caris LeVert prešli v minimalno vodstvo, ki so ga ohranili vse do konca prvega polčasa (66 : 65).



Tudi v nadaljevanju so varovanci Kennyja Atkinsona s pogumno in agresivno igro zastavili glavna orožja najboljše zasedbe rednega dela sezone v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, kar se je poznalo tudi na rezultatu po koncu tretje četrtine (108:95). Čeprav so se 'Bucksi' v zadnjem delu igre približali na tri točke zaostanka, sta bila že omenjena Russell in predvsem LeVert v končnici neustavljiva za nekoliko presenetljivo, a zasluženo zmago s 133 : 128. Prvi je dosegel 25 točk, drugi pa 24, s to zmago si je Brooklyn na stežaj odprl vrata letošnje končnice, do katere pa želijo priti še tri moštva na vzhodu – Detroit, Orlando in Dragićev Miami.