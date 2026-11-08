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Košarka

Neuničljivi Curry prehitel Jamesa na večni lestvici

San Francisco, 08. 11. 2026 07.56 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Stephen Curry

Košarkarji iz Oklahome Cityja in San Antonia so se v severnoameriški ligi NBA po zanesljivih zmagah proti Washingtonu oziroma Portlandu po številu zmag izenačili z Los Angeles Lakers, kjer blesti slovenski zvezdnik Luka Dončić. Vse ekipe imajo v zahodni konferenci razmerje zmag in porazov 8-2. Poseben mejnik pa je uspel neverjetnemu Stephu Curryju, ki je pri svojih 38 letih še drugič v sezoni dosegel vsaj 40 točk in tako s svojim 16. tovrstnim dosežkom po dopolnjenem 35. letu na večni lestvici prehitel LeBrona Jamesa.

V Oklahoma Cityju so gostitelji povsem nadigrali Washington Wizards in prepričljivo zmagali s 114:75. Ekipa iz ameriške prestolnice je na tej tekmi dosegla najmanj točk med vsemi ekipami v tej sezoni.

Prvo ime dvoboja je bil dvakratni zaporedni najkoristnejši igralec lige MVP Shai Gilgeous-Alexander, ki je za zmago prispeval 30 točk in devet podaj. Jared McCain je po prihodu s klopi prispeval 19, novinec Aday Mara pa 18 točk, osem skokov in tri asistence. Prvaki lige NBA v sezoni 2024/25 tako nadaljuje sijajne predstave v odsotnosti Cheta Holmgrena, Jalena Williamsa in Casona Wallacea.

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Ostroge iz San Antonia so na krilih Victorja Wembanyame zanesljivo slavili v Portlandu s 125:103. Visokorasli in sloki Francoz je v Oregonu dosegel 29 točk, sedem skokov in tri podaje, pri gostiteljih pa je bil najučinkovitejši Deni Avdija s 15 točkami.

Aktualni prvaki lige NBA iz New Yorka so v ponovitvi finala vzhodne konference iz minule sezone zanesljivo premagali tekmece iz Clevelanda s 109:97. Jalen Brunson je bil z 31 točkami najbolj prepričljiv mož na parketu, predvsem pa je blestel v drugi četrtini, ko je dosegel kar 18 točk. Najkoristnejši igralec finala lige NBA iz minule sezone je ob tem zbral še šest skokov in devet asistenc.

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Karl-Anthony Towns je za zmago kratkohlačnikov prispeval 29 točk, 13 skokov in dve ukradeni žogi. Za Knicks je bila to peta zmaga na zadnjih šestih tekmah, potem ko so sezono začeli s tremi zaporednimi porazi. Pri Clevelandu je bil z 37 točkami najučinkovitejši Donovan Mitchell.

V San Franciscu je neuničljivi Stephen Curry dosegel 41 točk, od tega kar 19 v zadnji četrtini in podaljšku ter Golden State Warriors popeljal do zmage proti Orlandu Magic s 126:119. Domača ekipa je med tekmo že vodila za 16 točk, toda Orlando se je zavoljo 19 izgubljenih žog vrnil v igro in izsilil podaljšek. Osemintridesetletni Curry je drugič v tej sezoni dosegel najmanj 40 točk, ob tem je s svojim 16. tovrstnim dosežkom po dopolnjenem 35. letu na večni lestvici prehitel LeBrona Jamesa.

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V Ciudad de Mexicu je Denver premagal Indiano s 114:102. Trikratni najkoristnejši igralec lige NBA Nikola Jokić je dosegel 19 točk, pobral 13 žog pod obema obročema ter zbral še osem asistenc. Cameron Johnson je za Denver prispeval 18 točk, Jamal Murray pa 16. Zasedba iz Kolorada je že imela 27 točk prednosti, vendar so je moštvo iz Indianapolisa sredi zadnje četrtine zaostanek zmanjšali na vsega sedem točk. Pri Indiani je bil z 23 točkami najučinkovitejši Pascal Siakam.

Liga NBA, izidi:

Indiana Pacers - Denver Nuggets 102:114

Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 124:121

Cleveland Cavaliers - New York Knicks 97:109

Oklahoma City Thunder - Washington Wizards 114:75

Golden State Warriors - Orlando Magic 126:119 (podaljšek)

Phoenix Suns - Houston Rockets 102:99

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 103:125

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