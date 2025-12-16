Neuničljivi Jokić nerešljiva uganka za obrambo Houstona

Denver je po štirih zaporednih zmagah v gosteh tokrat v svoji dvorani gostil Houston in skušal prekiniti niz štirih zaporednih domačih porazov. Nuggets so slabe tri minute pred koncem vodili s 109:104, a se je Houston vrnil in dve sekundi pred iztekom rednega dela povedel s 117:116 po košu Alperen Sengüna. Na drugi strani pa je še pred izvajanjem avta po minuti odmora Amen Thompson napravil osebno napako, posledični prosti met za izenačenje pa je zadel Jamal Murray. Kasneje je met za zmago po rednem delu zgrešil Nikola Jokić. V podaljšku so si domači hitro nabrali prednost, rakete pa so imele ob koncu po Sengünovi zaslugi še priložnost za izenačenje, a je turški center, ki je prav tako dosegel trojni dvojček s 33 točkami ter po desetimi skoki in podajami, zgrešil zahtevno trojko.

Ob Jokiću, ki je dosegel 12. trojni dvojček v sezoni, se je s 35 točkami izkazal tudi Murray, pri Houstonu pa je 25 točk prispeval Kevin Durant. Denver je z 19. zmago utrdil drugo mesto na zahodu, na vrhu pa so prvaki iz Oklahoma Cityja s 24 zmagami in dvema porazoma. Houston je peti s 16 zmagami in sedmimi porazi. Luka Dončić se bo s svojimi Los Angeles Lakers (18-7) naslednjič na parketu potil v noči s četrtka na petek proti Utah Jazz. Na vrhu vzhoda je še naprej prepričljiv Detroit. Pistons so ponoči s 112:105 premagali Boston Celtics, pri čemer je blestel Cade Cunningham z 32 točkami in desetimi asistencami. Pri gostih sta 34 oziroma 31 točk dosegla Jaylen Brown in Derrick White, a to ni bilo dovolj za drugo zaporedno slavje proti Detroitu. Prav Boston je pred tremi tedni prekinil niz 13 zaporednih zmag batov, kar je rekord njihove franšize v NBA.

Detroit je z razmerjem zmag in porazov 21-5 na vrhu pred New York Knicks (18-7). Slednje v noči na sredo v Las Vegasu čaka finale pokalnega tekmovanja NBA proti San Antonio Spurs, tekma pa ne bo štela v zbir rednega dela. Na tretjem mestu vzhoda so Toronto Raptors (16-11). Ti so ponoči s 106:96 ugnali Miami Heat in prekinili niz štirih zaporednih porazov. Z 28 točkami je bil najboljši strelec Brandon Ingram. V Salt Lake Cityju so gledalci na tekmi Utah Jazz in Dallas Mavericks videli podaljšek, v katerem je do zmage prišla domača zasedba Jazz s 140:133. Za domače je 33 točk ob 16 skokih dosegel Lauri Markkanen, še štiri točke več je prispeval Keyonte George. Pri Dallasu pa je ob odsotnosti Anthonyja Davisa za nov mejnik z 42 točkami poskrbel Cooper Flagg. Novinec v NBA, ki bo v nedeljo dopolnil 19 let, je s tem postal najmlajši igralec v zgodovini lige, ki je na eni tekmi presegel mejo 40 točk.

Vseeno to ni bilo dovolj za zmago Dallasa, ki je z razmerjem 10-17 ostal na 12. mestu, Jazz so dve mesti pred današnjimi tekmeci z 10-15. Na zadnji tekmi večera je Memphis s 121:103 ugnal Los Angeles Clippers. Jaren Jackson je ob zmagi dosegel 31 točk, s klopi pa je 27 točk dodal Cam Spencer. Za domačo ekipo iz mesta angelov je 21 točk prispeval Kawhi Leonard. Liga NBA, izidi:

Boston Celtics - Detroit Pistons 105:112 Miami Heat - Toronto Raptors 96:106 Utah Jazz - Dallas Mavericks 140:133 (podaljšek) Denver Nuggets - Houston Rockets 128:125 (podaljšek) LA Clippers - Memphis Grizzlies 103:121