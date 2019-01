Curry po zmagi sporočil Luki: Še naprej počni, kar počneš

Še ena v nizu izjemnih predstav Luke Dončića v dresu Dallas Mavericksov ni bila dovolj za zmago nad branilci naslova Golden State Warriorsi (114 : 119). Gledalci so prišli na svoj račun tako po zaslugi Dončića kot tudi po zaslugi Stephena Curryja, ki je po izjemni predstavi in kar enajstih zadetih trojkah izmenjal tudi nekaj besed s slovenskim asom.

Curry (desno) in Dončić. Dva "All-Stara". FOTO: AP

Na obračunu z branilci zadnjih dveh naslovov lige NBA je Luka Dončićprikazal eno najboljših predstav v sezoni in prispeval 26 točk, šest skokov in pet podaj. To je bila že četrta zaporedna tekma, na katerih je nekdanji član ljubljanske Olimpije in madridskega Reala dosegel vsaj 25 točk, kar je v debitantski sezoni uspelo le še ... Stephenu Curryju! TEKMA Ravno Curry je bil v vrstah Golden State Warriorsov za Luko in Dallas Maverickse nepremostljiva ovira na nedeljski tekmi, saj je z izjemno predstavo, 48 točkami in enajstimi uspešnimi meti za tri točke popeljal Bojevnike do prigarane zmage s 119:114. Zdaj že tretji najboljši strelec z razdalje v zgodovini lige NBA je po obračunu našel tudi nekaj časa za kratek pogovor z 19-letnim Slovencem, ki z velikimi koraki stopa po njegovih stopinjah in bo najverjetneje kot drugi Evropejec po Pauu Gasoluprišel do laskavega naziva najboljšega novinca v NBA. Curry: Nimam ti kaj reči

"Nimam ti kaj reči. Preprosto še naprej počni, kar počneš," je pogovor med Dončićem in Curryjem citiral ESPN, potem ko je trener Warriorsov Steve Kerrže pred tekmo odkrito priznal, da Dončić "ne igra kot novinec" in da je zanj "že All-Star", medtem ko Ljubljančan pobira neverjetno število glasov v boju za nastop na prihajajoči tekmi zvezd (All-Star Game). Fenomenalna predstava Curryja in njegovih 48 točk za zmago nad Dallasom:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Curry je slabi dve minuti pred koncem obračuna s Teksašani poskrbel za niz 5 : 0, njegovi zadnji meti z razdalje pa so 49 sekund pred koncem dokončno pokončali nepopustljive Mavse, ki so igrali močno oslabljeni. V zadnjih stotih sekundah so Dončić in soigralci (vsaj) podaljšek zapravili z metom 0/8. "Noro. Hudičevo dober igralec je. Počne reči, proti katerim ni obrambe. Preprosto noro je, kaj počne,"je izjava, ki bi povsem mirno lahko opisala Dončića, a jo je tokrat izrekel Ljubljančan, ko so ga povprašali o nedeljski predstavi Curryja. Na naslednji tekmi lahko Američanov dosežek, pet zaporednih tekem z vsaj 25 doseženimi točkami, tudi izenači. Dirk Nowitzki je prvič v karieri Dončiću podal za enega od košev:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Trojko Dončića na predzadnji tekmi proti Minnesoti Timberwolvesom, ki je Dallasu prinesla zmago, je liga NBA sicer uvrstila med deset najboljših potez tedna. Pristala je na petem mestu, slovenski čudežni biser pa je v nedeljo proti prvakom Golden State Warriorsom podal novo kandidaturo oziroma mojstrovino za Top 10. Na začetku druge četrtine pri vodstvu Mavericksov z 29 : 25 je Luka Dončić dobil žogo na svoji polovici. V svojem ležernem slogu jo je popeljal v napad, na približno desetih metrih pospešil ritem in sledila je poteza, ki je gledalce spravila na noge. Izjemne poteze so kar deževale

Luka si je žogo v polnem teku med dvema igralcema, zvezdnikom Klayem Thompsonomin Švedom Jonasom Jerebkom, podal za hrbet, se s tem otresel obeh omenjenih košarkarjev in se v raketi znašel z oči v oči z Draymondom Greenom. Imel je dovolj prostora, da bi v loku vrgel oziroma položil žogo v koš, a jo je raje podal na "alley-oop" soigralcu Dwightu Powellu, ki jo je sprejel v zraku in zabil skozi obroč. "Alley-oop" s Powellom in ostale Dončićeve poteze na tekmi z Warriorsi:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke