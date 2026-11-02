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Neustavljivi Dončić s 45 točkami popeljal Lakerse do pete zmage

Los Angeles, 02. 11. 2026 05.13 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so po boleči zaušnici, ki so jo pred dnevi prejeli na gostovanju pri Golden Statu, tokrat v domači Crypto.com Areni gostili zasedbo prvakov iz leta 2019, Toronto Raptors. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je že do polčasa zbral 24 točk, na koncu pa se je ob zmagi svojega moštva s 131:125 ustavil pri 45 točkah, 15 skokih, šestih podajah in petih ukradenih žogah.

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Čeprav je Toronto v tekmo na zahodni obali vstopil odločno in hitro povedel z začetnih 5:0, so podobno hitro odgovorili Lakersi na drugi strani. Predvsem njihov prvi zvezdnik Luka Dončić, ki je bil znova zelo razpoložen pri metu izza črte 6,75 metra. Z dvema zaporednima trojkama je dal tekmecu jasno vedeti, da bo to njegov večer v domači Crypto.com Areni.

Dončić je bil učinkovit tudi v obrambi, saj je v zgodnji fazi obračuna zbral že dve ukradeni žogi. Prednost jezernikov je postopoma naraščala in se dobre tri minute pred koncem uvodne četrtine že povzpela na 12 točk (23:11). Slovenski zvezdnik je bil podobno kot na predhodni tekmi z Golden Statom zelo vroč in do zaključka prve četrtine dosegel 16 točk. Jezerniki so v drugo četrtino vstopili s prednostjo 13 točk (36:23). 

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V igri gostov iz Toronta se je poznala odsotnost njihovega prvega zvezdnika Kawhija Leonarda, ki bo zaradi bolečin v kolenu izpustil še nekaj naslednjih tekem pod ameriškimi obroči. Trener domačega moštva JJ Redick je na začetku druge četrtine ponovil "prakso" s predhodnih tekem in Dončića pustil na klopi. To se je hitro začelo odrazati tudi na rezultatu, saj so Raptorsi že po uvodnih štirih minutah stopili prednost Lakersov na pet točk. Tedaj je v igro znova vstopil Dončić in z nekaj uspešnimi meti za tri točke svoje moštvo vrnil na "varno" prednost. Izid ob polčasu je bil 66:54.

Še bolj odločno so 17-kratni prvaki lige NBA krenili v tretji četrtini, Dončić pa je z dodatnimi šestimi točkami poskrbel, da je prednost domačih narasla že na +21 (81:60). V izdihljajih tega dela igre sta si malce v lase skočila Dončić in najboljši strelec Raptorsov na začetku nove sezone Scottie Barnes, zaradi česar sta si prislužila tehnični napaki. Ko je Dončić prejel še peto osebno napako, je bilo jasno, da ga bo Reddick posedel na klop. Lakersi so v zadnjo četrtino vstopili z visoko prednostjo 22 točk (104:82).

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Tudi tokrat so Lakersi kljub visokemu vodstvu dovolili nasprotniku, da se z delnim izidom 18:5 v vsega nekaj minutah približa na nevarnih devet točk zaostanka. Z vrnitvijo Dončića na parket so se stvari znova umirile in prešle v mirnejše vode. A domači navijači še niso imeli razloga za mirno spremljanje končnice, v kateri so gostje s košarkarji s klopi domačo prednost znova spravili pod mejo desetih točk.

K sreči za Redickove varovance tokratno poigravanje z usodo ni prineslo novega poraza, saj so domači z uspešnim izvajanjem prostih metov prišli do svoje pete zmage v sezoni (131:125). Najučinkovitejši posameznik obračuna je bil Dončić s 45 točkami, 15 skoki, šestimi podajami in petimi ukradenimi žogami, pri Torontu pa se je z 29 točkami najbolj izkazal Barnes.   

Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Toronto Raptors 131:125 (36:23, 30:31, 38:28, 27:43)
(Luka Dončić: 35 minut - 45 točk, 15 skokov, 6 podaj in 5 ukradenih žog, met iz igre: 12/23, met za tri točke: 8/12).  

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košarka liga nba los angeles lakers toronto raptors luka dončić

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