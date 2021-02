Neustavljivi Jokić previsoka ovira za 'vroči' Utah

"V tem trenutku je Utah Jazz najboljša ekipa v NBA, fantje igrajo izjemno, nanizali so 11 zmag, odlično zadevajo. To je bila za nas res lepa zmaga," je po tekmi dejal junak večera Jokić, ki so ga soigralci sicer spodbujali, naj gre s klopi in do številke 50, a je sam zavrnil pobude. Nuggets so tako zaustavili najdaljši zmagoviti niz katere od ekip v ligi to sezono; Utah Jazz ostajajo pri 11 zaporednih zmagah.

Denver je z zmago nad Utahom, ob tem so slavili tudi Los Angeles Clippers, ki so bili s 129:115 boljši od New York Knicks, obenem pomagali losangeleški ekipi na vrh zahodne konference z najboljšim izkupičkom lige 16-5. V Madison Square Gardnu je Kawhi Leonardz 28 točkami popeljal Clippers do zmage nad 'kratkohlačniki', pri katerih je Julius Randle zbral 27 točk.

Bradley BealinRussell Westbrook sta bila odločilna, da so Washington Wizards v trilerju premagali Brooklyn Nets s 149:146. Beal in Westbrook sta oba zadela trojki v zadnjih sekundah tekme in pomagala Čarovnikom šokirati Kevina Duranta in njegove Mrežice. Westbrook je končal pri 41 točkah, desetih skokih in osmih podajah, vodilni strelec lige NBA Beal pa pri 37 točkah. Na drugi strani je Durant prav tako zbral 37 točk.