Neustavljivi Lillard Houstonu nasul kar 71 točk, uspešen tudi Čančar

Pri Chicago Bullsih (28-33) zaradi poškodbe kolena še na četrti zaporedni tekmi ni igral Goran Dragić. Biki so na domačem parketu tudi brez pomoči izkušenega Ljubljančana slavili proti Washington Wizardsom (28-32) s 102:82.

V ligi NBA odmeva predvsem predstava Damiana Lillarda, ki je za Portland (29-31) proti Houston Rocketsom (13-47) dosegel kar 71 točk. Že do polčasa je presegel 40 točk, skupaj pa je na koncu zadel kar 13 trojk iz 22 poskusov. Drugič v sezoni je presegel mejo 60 točk, z 71 točkami pa se je v letošnji sezoni izenačil z Donovanom Mitchellom iz ekipe Cleveland Cavaliers.

"Do konca imamo nekaj več kot 20 tekem in moramo jih kar čim več dobiti. Dlje časa smo že oslabljeni in vem, da moram kljub ekipni igri prevzeti odgovornost in biti agresiven. Ko sem videl, da je žoga na začetku nekajkrat padla skozi obroč, sem želel ostati vroč in nadaljevati v tem ritmu," je dejal zdaj osmi igralec v zgodovini z več kot 70 točkami. Postal je sploh prvi košarkar, ki mu je to uspelo v manj kot 40 minutah. Zadel je 22 od 38 metov iz igre, bil nezgrešljiv s črte prostih metov (14/14), ob tem pa je v statistiko vpisal še šest skokov in podaj ob le dveh izgubljenih žogah.

Na preostalih tekmah so Milwaukee Bucksi (43-17) dosegli še 14. zaporedno zmago. To je najdaljši niz ekip v tej sezoni lige NBA. V nedeljo zvečer so proti Phoenix Sunsom (33-29) s 104:101 slavili tudi brez Giannisa Antetokounmpa. Jrue Holiday je ob odsotnosti grškega soigralca dosegel 33 točk.

Sacramento Kingsi (34-25) nadaljujejo odlične predstave. Tokrat so s 124:115 premagali moštvo Oklahoma City Thunder (28-32). Prvaki Golden State Warriorsi (31-30) so brez dlje časa poškodovanega Stephena Curryja slavili proti ekipi Minnesota Timberwolves (31-32) s 109:104. Cleveland Cavaliersi (39-25) pa so bili prepričljivi proti Toronto Raptorsom (30-32) ob zmagi s 118:93.

Atlanta Hawksi (31-30) so po odhodu trenerja Nata McMillana zabeležili še drugo zaporedno zmago. S 129:127 so ugnali Brooklyn Netse (34-26). Za zmago je ob zvoku sirene za dve točki zadel Trae Young, sicer tudi najboljši strelec obračuna s 34 točkami.

Liga NBA, izidi:

Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 104:101

Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 129:127

Chicago Bulls - Washington Wizards 102:82

(Goran Dragić zaradi poškodbe kolena ni igral za Chicago).

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers 108:111

(Luka Dončić: 26 točk, 9 skokov, 5 podaj v 36:23 minute za Dallas).

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 118:93

Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 115:124

Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 109:104

Portland Trail Blazers - Houston Rockets 131:114

Denver Nuggets - LA Clippers 134:124 (podaljšek)

(Vlatko Čančar: 6 točk, 1 podaja v 16:49 minute za Denver).