Neustavljivi Paul George za zmago Oklahome nad Miamijem

Floridsko moštvo kljub porazu ostaja na osmem mestu vzhoda in ima dve zmagi prednosti pred Detroitom. Že v noči na nedeljo pa Miami čaka nova preizkušnja, saj na Florido prihaja Indiana. Lanski finalist, moštvo Houston Rockets, pa je moral na gostovanju priznati premoč ekipi Denverja, ki je bila boljša od Jamesa Hardna in druščine s 136 : 122. Pri zmagovalcih je blestel Nikola Jokić , ki je ob metu iz igre 12:15 zbral 31 točk, temu pa dodal še 13 skokov in devet podaj. Malik Beasley je dodal zanj rekordnih 35 točk. Pri gostih je James Harden prispeval 30 točk, od tega sedem trojk in devet podaj. Harden je s tem niz tekem, na katerih je dosegel vsaj 30 točk, podaljšal na 25.

Gostje, pri katerih je s 43 točkami zablestel Paul George , 28 jih je dodal Nemec Dennis Schröder , Paul Westbrook pa je 14 točkam dodal 14 podaj in 12 skokov ter dosegel peti trojni dvojček v sezoni, so že v prvem delu tekme povedli za 20 točk in tudi po menjavi strani ohranili prednost. Oklahoma, ki je na tretjem mestu zahoda, je dosegla že sedmo zaporedno zmago. Pri Miamiju je bil z 21 točkami strelsko najbolj razpoložen Kelly Olynyk .

Charlotte Hornets so s 100:92 ugnali Memphis Grizzlies, prvi strelec tekme je bil domači Kemba Walker s 23 točkami. Boston je v gosteh premagal najslabšo ekipo lige New York s 113:99, pri čemer je Kyrie Irving zbral 23 točk, deset skokov in šest podaj. Utah pa je s 128:112 premagal Atlanto, Rudy Gobert je za Utah dosegel 25 točk in 13 skokov, Ricky Rubio je dodal 22 točk in 11 podaj. Na drugi strani jeTrae Young v statistiko vpisal 28 točk in devet podaj.

Še vedno je daleč od končnice in drugega dela Luka Dončić z Dallasom. Moštvo iz Teksasa z mladim Slovencem je od drugega dela tekmovanja oddaljena pet zmag. Morda korak naprej Dončić in druščina lahko storita v noči na nedeljo na gostovanju v Clevelandu.



Liga NBA, izidi:

Charlotte Hornets – Memphis Grizzlies 100 : 92



New York Knicks – Boston Celtics 99 : 113



Miami Heat – Oklahoma City Thunder 102 : 118



Utah Jazz – Atlanta Hawks 128 : 112



Denver Nuggets – Houston Rockets 136 : 122