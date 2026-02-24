Naslovnica
Košarka

Nevarni Orlando nov izziv za Dončića in druščino

Los Angeles, 24. 02. 2026 22.00 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Pred košarkarji Los Angeles Lakers je nova preizkušnja v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Po zadnjem bolečem porazu proti največjemu rivalu iz Bostona varovance JJ Redicka v noči na sredo čaka obračun z vse boljšim Orlandom, ki je na zadnjih dveh tekmah vzel mero Sacramentu in Los Angeles Clippersom. Bosta Luka Dončić in LeBron James znova vzela vajeti igre v svoje roke in jezernike popeljala do 35. zmage v sezoni?

Jezerniki tudi v letošnji sezoni igrajo po sistemu 'toplo-hladno'. Zmagi ali dvema po navadi sledi(ta) poraz ali dva. 

Pred zadnjim porazom z Bostonom so 17-kratni prvaki lige NBA gostili mestnega tekmeca Los Angeles Clipperse in šele v izdihljajih obračuna zlomili odpor Kawhija Leonarda in druščine. Orlando, naslednji tekmec Lakersov, je bil na zadnjih dveh obračunih boljši tako od Sacramenta kot tudi od Clippersov.

Luka Dončić na zadnji tekmi z Bostonom ni blestel.
FOTO: AP

JJ Redick še vedno ni našel pravega recepta za (boljšo) igro v obrambi. Ta prvina namreč še naprej povzroča največ težav zvezdniški zasedbi iz Kalifornije. Ko zataji napad, Luka Dončić, Austin Reaves in ostali stežka ohranijo priključek z zasedbami z vrha razpredelnice. Lakersi imajo po odigranih 56 tekmah rednega dela sezone na svojem računu 34 zmag in 22 porazov, kar je dovolj za trenutno peto mesto na razpredelnici zahodne konference.

Orlando (30-26) na drugi strani za šestim mestom na vzhodu, ki kot zadnje neposredno vodi v končnico, zaostaja le za zmago. Paolo Banchero, brata Franz in Moritz Wagner s soigralci imajo zagotovo svojo računico.  

Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Orlando Magic -:- (-:-, -:-, -:-, -:-) 

košarka liga nba los angeles lakers orlando magic luka dončić

'Pritisk rezultata? To je privilegij, ki ga želim čutiti'

voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
