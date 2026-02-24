Nevarni Orlando nov izziv za Dončića in druščino

Jezerniki tudi v letošnji sezoni igrajo po sistemu 'toplo-hladno'. Zmagi ali dvema po navadi sledi(ta) poraz ali dva.

Pred zadnjim porazom z Bostonom so 17-kratni prvaki lige NBA gostili mestnega tekmeca Los Angeles Clipperse in šele v izdihljajih obračuna zlomili odpor Kawhija Leonarda in druščine. Orlando, naslednji tekmec Lakersov, je bil na zadnjih dveh obračunih boljši tako od Sacramenta kot tudi od Clippersov.