Nevarni Orlando nov izziv za Dončića in druščino

Jezerniki tudi v letošnji sezoni igrajo po sistemu 'toplo-hladno'. Zmagi ali dvema po navadi sledi(ta) poraz ali dva.
Pred zadnjim porazom z Bostonom so 17-kratni prvaki lige NBA gostili mestnega tekmeca Los Angeles Clipperse in šele v izdihljajih obračuna zlomili odpor Kawhija Leonarda in druščine. Orlando, naslednji tekmec Lakersov, je bil na zadnjih dveh obračunih boljši tako od Sacramenta kot tudi od Clippersov.
JJ Redick še vedno ni našel pravega recepta za (boljšo) igro v obrambi. Ta prvina namreč še naprej povzroča največ težav zvezdniški zasedbi iz Kalifornije. Ko zataji napad, Luka Dončić, Austin Reaves in ostali stežka ohranijo priključek z zasedbami z vrha razpredelnice. Lakersi imajo po odigranih 56 tekmah rednega dela sezone na svojem računu 34 zmag in 22 porazov, kar je dovolj za trenutno peto mesto na razpredelnici zahodne konference.
Orlando (30-26) na drugi strani za šestim mestom na vzhodu, ki kot zadnje neposredno vodi v končnico, zaostaja le za zmago. Paolo Banchero, brata Franz in Moritz Wagner s soigralci imajo zagotovo svojo računico.
