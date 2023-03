Neverjetna 'akcija' Dallasa in 'najslabše sojenje v zgodovini lige'

Dallas in Golden State se borita za zadnjo vstopnico, ki bi vodila neposredno v končnico letošnje sezone in 37. poraz v sezoni bi moštvo iz Teksasa na koncu sezone lahko pahnil v "play-in" turnir. Med tesnim dvobojem je bil pomemben vsak detajl. Obramba Dallasa je prvega zvezdnika nasprotnikov Stephena Curryja dolgo časa uspešno držala na varni razdalji, a na koncu zaman, saj je MVP lanskega finala tekmo odločil s polaganjem osem sekund pred koncem. Tudi neverjetna predstava Dallasovega novinca Jadena Hardyja (27 točk) je na koncu bila zaman.

Po odigrani tekmi so mnogi najbolj izpostavili izjemno nenavadno akcijo minuto in 56 sekund pred koncem tretje četrtine. Igralci Golden Stata so se pripravili na izvajanje avta, njihovi nasprotniki pa so žogo čakali na drugi strani igrišča. Gostje so potrebovali kakšno sekundo, da so tudi sami dojeli, da jih domačini ne nameravajo ustaviti in center Kevon Looney je imel prosto pot do koša in vodstva 90:87.

Igralci Dallasa so po košu bili izjemno nezadovoljni, kljub posmehovanju javnosti na družbenih omrežjih pa je lastnik Mavsov Mark Cuban po tekmi svojim igralcem stopil v bran. "Za vse tiste, ki vas zanima kaj se je zgodilo 1:54 pred koncem tretje četrtine, naj vam razložim. Sodnik je žogo prisodil Mavsom. Uradni napovedovalec v dvorani je to tudi naznanil. Sledila je minuta odmora. Med minuto odmora je sodnik spremenil odločitev, tega pa nam ni povedal. Potem, ko je sodnik videl, da se postavljamo, kot da je žoga naša, jo je dal Warriorsom. Z nami ni spregovoril niti besede, oni pa so prišli do lahkih dveh točk. Noro, da je kaj takega bilo tako pomembnega na tekmi, ki se je zaključila z dvema točkama prednosti za zmagovalno moštvo. Verjetno najslabša odločitev sodnikov v zgodovini lige NBA. Vse, kar bi morali storiti, je to, da bi nam povedali in tega niso storili," je na svojem Twitter profilu zapisal očitno izjemno jezni Cuban.