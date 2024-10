Neverjetna trojka Dončića: Ne vem, kako zadanem to, navadnih metov pa ne

Košarkarji Dallasa so na četrti tekmi sezone premagali Minnesoto (120:114) in vknjižili še tretjo zmago, iz razdalje strelsko nerazpoloženi Luka Dončić pa je v končnici obračuna z izjemnim metom za tri točke poskrbel za trenutek večera. "Obožuje priložnost za zmagovalni met. Ni ga strah, prevzel je odgovornost in zadel," je po tekmi o slovenskem zvezdniku povedal trener Jason Kidd.

Do konca tekme je ostala še dobra minuta, gostje iz Dallasa pa so vodili s 114:109. Luka Dončić je do tega trenutka zgrešil vseh sedem poskusov za tri točke, kljub slabi dnevni formi pri metu iz razdalje pa je v trenutkih, ko ga je ekipa najbolj potrebovala, naredil to, kar najbolje zna – zadel met, za katerega se večina košarkarjev ne bi upala niti odločiti. 25-letni Slovenec je s poskusom s slabih desetih metrov šokiral dvorano in svojo ekipo pripeljal na prag zmage. "Ta film smo že videli. Obožuje priložnost za zmagovalni met. Ni ga strah, prevzel je odgovornost in zadel," je po ponovitvi lanskega konferenčnega finala dejal trener Dallasa Jason Kidd.

Dončić je trenutek izkoristil, da je odgovoril navijačem, ki so se med obračunom več ukvarjali z njim kot s svojimi ljubljenci. "Slišal sem veliko stvari. Očitno me imajo tukaj res radi. Lansko leto je bilo zabavno. Tukaj sem doživel pomemben trenutek svoje kariere in svojega življenja, tako da se z veseljem vračam," je po tekmi z nasmehom na obrazu povedal Dončić, ki je obračun sklenil s 24 točkami, devetimi podajami in osmimi skoki. "Ne vem, kako zadanem takšne mete, navadnih pa ne. Nisem odigral celotnih priprav na sezono, tako da potrebujem nekaj časa. Edina pomembna stvar je, da smo zmagali," je še dodal Dončić.

Precej učinkovitejša sta bila Anthony Edwards pri domačih (37 točk, šest skokov, tri asistence) in Kyrie Irving pri gostih (35 točk, pet asistenc, štirje skoki). "Morali smo ustvariti nekaj razlike in tekmo samozavestno pripeljati do konca, kar nam je tudi uspelo. Vemo, da je Minnesota vsakič, ko z njimi igramo, malce drugačna. Določene stvari prilagodijo okoliščinam in na to se moramo navaditi, saj se bomo z njimi pogosto srečevali," je dejal Irving.

