Košarka

Neverjetni Dončić s 60 točkami z Lakersi pokopal še Miami

Miami, 20. 03. 2026 05.52 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakersov nadaljujejo z odličnimi predstavami. Le dan po pomembni zmagi v Houstonu so na krilih vnovič izjemnega slovenskega super zvezdnika Luke Dončića, ki se je ustavil kar pri 60 točkah, z uspehom na Floridi proti zasedbi Miami Heat (126:134) svoj niz zaporednih zmag podaljšali na število osem in se tako utrdili na tretjem mestu razpredelnice zahodne konference.

Jezerniki so nazadnje dvakrat zapored premagali Houston Rockets in se tako utrdili na tretjem mestu Zahoda. V obeh primerih je blestel Luka Dončić, ki v zmagovitem nizu Lakersov v povprečju dosega skoraj 40 točk, proglašen pa je bil tudi za igralca tedna zahodne konference. Obenem se je po poškodbi vrnil tudi LeBron James, ki je na zadnji tekmi dosegel 30 točk.

Za Lakerse bo to tretje od šestih zaporednih gostovanj. Z Miamijem so se v tej sezoni že srečali, in sicer so novembra slavili s 130:120, k čemur je Luka Dončić prispeval trojni dvojček (29 točk, 11 skokov, 10 podaj). Utegne se sicer zgoditi, da bo slovenski zvezdnik zavoljo peklenskega ritma tokrat dobil nekaj počitka, vendar ni še povsem jasno.

Preberi še Dončić pustošil v Houstonu, a slavo prepustil soigralcema: LeBron in Austin sta tlakovala pot do zmage

Pri Miamiju je odsoten Andrew Wiggins. Veliko pozornosti bo znova deležen center Bam Adebayo, ki je pred dobrim tednom dni Washingtonu nasul 83 točk, kar je drugi najboljši dosežek v zgodovini lige NBA.

Zanimivo pa je, da je Miami ena od ekip, ki Dončiću najmanj ustreza. 27-letni Ljubljančan je proti vročici doslej zaigral 13-krat. V povprečju pa dosega zanj precej skromnih 25,8 točke. Dončić je sicer s povprečjem 33 točk na tekmo najboljši strelec aktualne sezone. Na drugem mestu je Shai Gilgeous-Alexander, ki na tekmo dosega točko in pol manj.

Liga NBA, izid:
Miami Heat - Los Angeles Lakers 126:134 (42:29, 23:30, 23:38, 38:37)
(Luka Dončić: 60 točk, 7 skokov in 3 podaje za Los Angeles Lakers).

Krka za las prekratka proti Megi, Ilirija pa proti Studentskemu Centru

KOMENTARJI1

cekinar
19. 03. 2026 20.48
kolko trojk bo tokrat zmetal center adebayo?doncic s centra za 3,leboom pa flopov? rajši spim pa gledam jutri PAO in zvezdo v evroligi.
bibaleze
Portal
Ta napaka staršev lahko otroku odvzame veselje do športa
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
zadovoljna
Portal
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Dnevni horoskop: Ribe sledijo toku, škorpijoni sprejemajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Ribe sledijo toku, škorpijoni sprejemajo pomembne odločitve
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
vizita
Portal
Sedem let zaman opozarjala na bolečine: šele po porodu odkrili razširjen rak jajčnikov
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Se počutite slabo? Odkrijte, ali je kriva vaša dieta
Se počutite slabo? Odkrijte, ali je kriva vaša dieta
Bi si v obraz vbrizgali spermo lososa ali postrvi? Novi trend pomlajevanja, ki osvaja svet
Bi si v obraz vbrizgali spermo lososa ali postrvi? Novi trend pomlajevanja, ki osvaja svet
cekin
Portal
Finančni izzivi treh znamenj
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
moskisvet
Portal
Megan Fox: Drzna objava in reakcije na spletu
Filipinski dragulj, o katerem zadnje čase govorijo vsi, a le redki vedo, zakaj
Filipinski dragulj, o katerem zadnje čase govorijo vsi, a le redki vedo, zakaj
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli zataknjene v auspuhu
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli zataknjene v auspuhu
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
dominvrt
Portal
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
okusno
Portal
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573