Neverjetni Dončić s 60 točkami z Lakersi pokopal še Miami

Jezerniki so nazadnje dvakrat zapored premagali Houston Rockets in se tako utrdili na tretjem mestu Zahoda. V obeh primerih je blestel Luka Dončić, ki v zmagovitem nizu Lakersov v povprečju dosega skoraj 40 točk, proglašen pa je bil tudi za igralca tedna zahodne konference. Obenem se je po poškodbi vrnil tudi LeBron James, ki je na zadnji tekmi dosegel 30 točk.
Za Lakerse bo to tretje od šestih zaporednih gostovanj. Z Miamijem so se v tej sezoni že srečali, in sicer so novembra slavili s 130:120, k čemur je Luka Dončić prispeval trojni dvojček (29 točk, 11 skokov, 10 podaj). Utegne se sicer zgoditi, da bo slovenski zvezdnik zavoljo peklenskega ritma tokrat dobil nekaj počitka, vendar ni še povsem jasno.
Pri Miamiju je odsoten Andrew Wiggins. Veliko pozornosti bo znova deležen center Bam Adebayo, ki je pred dobrim tednom dni Washingtonu nasul 83 točk, kar je drugi najboljši dosežek v zgodovini lige NBA.
Zanimivo pa je, da je Miami ena od ekip, ki Dončiću najmanj ustreza. 27-letni Ljubljančan je proti vročici doslej zaigral 13-krat. V povprečju pa dosega zanj precej skromnih 25,8 točke. Dončić je sicer s povprečjem 33 točk na tekmo najboljši strelec aktualne sezone. Na drugem mestu je Shai Gilgeous-Alexander, ki na tekmo dosega točko in pol manj.
Liga NBA, izid:
Miami Heat - Los Angeles Lakers 126:134 (42:29, 23:30, 23:38, 38:37)
(Luka Dončić: 60 točk, 7 skokov in 3 podaje za Los Angeles Lakers).
