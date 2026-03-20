Neverjetni Dončić s 60 točkami z Lakersi pokopal še Miami

Jezerniki so nazadnje dvakrat zapored premagali Houston Rockets in se tako utrdili na tretjem mestu Zahoda. V obeh primerih je blestel Luka Dončić, ki v zmagovitem nizu Lakersov v povprečju dosega skoraj 40 točk, proglašen pa je bil tudi za igralca tedna zahodne konference. Obenem se je po poškodbi vrnil tudi LeBron James, ki je na zadnji tekmi dosegel 30 točk.

Za Lakerse bo to tretje od šestih zaporednih gostovanj. Z Miamijem so se v tej sezoni že srečali, in sicer so novembra slavili s 130:120, k čemur je Luka Dončić prispeval trojni dvojček (29 točk, 11 skokov, 10 podaj). Utegne se sicer zgoditi, da bo slovenski zvezdnik zavoljo peklenskega ritma tokrat dobil nekaj počitka, vendar ni še povsem jasno.