Neverjetni Harden se je ustavil pri 57 točkah za zmago Houstona

James Harden je po nekoliko slabšem uvodu v sezono, ko tudi moštvo Houstona ni blestelo in je doživelo kar nekaj nepričakovanih porazov, ujel pravo formo in na zadnji tekmi proti Memphisu (112 : 94) dosegel neverjetnih 57 točk.



Ob omenjenem strelskem rekordu v dozdajšnjem delu sezone je prvi zvezdnik 'Raket' dodal še devet skokov in dve podaji. To je že tretja tekma v sezoni, ko je Hardnu uspelo preseči mejo 50 doseženih točk, skupno pa dvanajstič v karieri. Pri gostih pa je bil najbolj razpoložen za igro Mike Conley s 14 točkami.



Charlotte do zmage v gosteh, Boston poražen tretjič zapored

'Sršeni' so v noči na torek gostovali v San Antoniu, kjer so domači navijači toplo pozdravili nekdanjega prvega zvezdnika 'Ostrog' Tonyja Parkerja, ki je v dresu Charlotte prvič gostoval na parketu, na katerem je navduševal dolgih 17 sezon. Gostje so z dobro igro v obrambi v zadnji četrtini strli odpor Spursov za zmago s 108 : 93.