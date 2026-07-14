Neverjetnih 127:6! Indonezijke povsem povozile mlade košarkarice Omana

Da gre za izrazito neenakovreden obračun, je bilo jasno že po nekaj minutah. Indonezijke so prvo četrtino dobile s kar 36:1, ob polčasu pa je bilo že 70:3. Indonezija je prevladovala tudi po odmoru in tretji del tekme dobila s 24:3, v zadnji četrtini pa Omankam ni dovolila niti ene točke. Končni delni izid je znašal 33:0.

Indonezija je tako vse štiri četrtine dobila z rezultati 36:1, 34:2, 24:3 in 33:0, njena končna prednost pa je na koncu znašala neverjetnih 121 točk.

Oman sicer na celinskem prvenstvu nastopa prvič, njegova reprezentanca pa je z zgolj 15,8 leta povprečne starosti tudi najmlajša na tekmovanju. Oman je drugo tekmo skupinskega dela proti Indiji izgubil s 17:99.

Čeprav je bil njihov prvi nastop izjemno boleč, v omanskem taboru poudarjajo, da je prvenstvo pomemben del dolgoročnega razvoja ženske košarke v državi.