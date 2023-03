Poraz Dallasa v New Orleansu, Dončić v bolečinah predčasno končal tekmo

Košarkarji Dallas Mavericks so po seriji domačih tekem gostovali v New Orleansu in izgubili s 106:113. Slovenski košarkar Luka Dončić je tekmo končal s 13 točkami, tremi skoki in osmimi podajami. Ljubljančan je moral predčasno s parketa v tretji četrtini zaradi bolečin v levi stegenski mišici in se ni več vrnil v igro. Skupaj je odigral 28 minut. Prvi strelec Teksašanov je bil Kyrie Irving s 27 točkami.

Luka Dončić je do takrat v 28 minutah na parketu zbral 15 točk ob skromnem metu iz igre (4-13) ter tri skoke in osem podaj. Ob tem si je zaradi ugovarjanja sodnici prislužil tudi 15. tehnično napako. "Vsi vidimo, da se Luka ne giblje dobro. Met, obramba - vpliva na vse. Bori se s težavami, da bi pomagal soigralcem, a tokrat ni mogel nadaljevati tekme. Upajmo, da ni nič resnega in da se bo čim prej vrnil v ekipo," pa je po tekmi o poškodbi prvega zvezdnika dejal trener Dallasa Jason Kidd. Prvi strelec Dallasa je bil Kyrie Irving s 27 točkami. Pri pelikanih je bil najbolj razpoložen CJ McCollum z 32 točkami, 13 jih je dosegel v zadnjih štirih minutah in poskrbel, da se ekipi odsotnost Brandona Ingrama ni preveč poznala. Slednji je moral s parketa proti koncu druge četrtine zaradi poškodbe gležnja. Naslednja tekma Dallas čaka v nedeljo, ko bo gostoval pri Memphis Grizzlies. Medtem ko so Pelicans ubranili deseto mesto in vstop v play-in za končnico, se Mavericks ni uspelo vrniti na šesto mesto. V končnico se neposredno uvrsti le šest najboljših ekip zahodne konference. Zato pa Denver Nuggets, katerih član je tudi Vlatko Čančar, nimajo tovrstnih skrbi. Čeprav je vodilna ekipa zahoda tokrat izgubila s 96:117 proti Chicago Bulls, ima še vedno veliko prednost na vrhu zahodne konference. Čančar se po poškodbi še ni vrnil v igro. Phoenix Suns so s 132:101 premagali Oklahoma City Thunder, vendar so morali preložiti domači prvenec novega soigralca Kevina Duranta. Superzvezdniku lige NBA je med ogrevanjem spodrsnilo in nato ni igral. Vse svoje prejšnje tri nastope za novo ekipo je odigral v gosteh. Izida, liga NBA:

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 113:106 (24:24, 35:19, 24:22, 30:41)

Luka Dončić 15 (4:13 iz igre, 1:5 za tri, 6:8 prosti meti, trije skoki in osem podaj v 28 minutah.)



Denver Nuggets - Chicago Bulls