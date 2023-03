Poraz Dallasa v New Orleansu, Dončić zaradi težav z mišico igral manj

Košarkarji Dallas Mavericks so po seriji domačih tekem gostovali v New Orleansu in izgubili s 106:113. Slovenski košarkar Luka Dončić je tekmo končal s 13 točkami, tremi skoki in osmimi podajami. Zaradi težav z mišico je igral 28 minut. Prvi strelec Teksašanov je bil Kyrie Irving s 27 točkami.

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 113:106 (24:24, 35:19, 24:22, 30:41)

Luka Dončić 15 (4:13 iz igre, 1:5 za tri, 6:8 prosti meti, trije skoki in osem podaj v 28 minutah.)



