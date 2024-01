New York do osme zaporedne zmage

Košarkarji vodilne zasedbe v severnoameriški ligi NBA Boston Celtics so s 129:124 premagali moštvo Indiana Pacers. Golden State Warriorsi so doma s 119:107 ugnali Philadelphia 76erse, košarkarji moštva Los Angeles Lakers so v gosteh izgubili pri Atlanta Hawksom s 122:138. Osmo zmago v nizu pa so dosegli New York Knicksi po zmagi s 118:103 nad moštvom Utah Jazz.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Celticsi so v Bostonu v prvem polčasu vodili za 20 točk, a se je Indiana vrnila v tretji četrtini, v kateri je domače nadigrala s 37:25. Gostje so vmes tudi povedli, a le na kratko, saj se je Boston v sklepni tretjini vrnil v igro in na koncu dosegel 37. zmago v sezoni. "Indiana je igrala zelo, zelo hitro. Poskušala nas je izčrpati, vendar smo našli način za zmago," je dejal zvezdnik Keltov Jaylen Brown. Ta je tokrat dosegel 25 točk, šest skokov in štiri podaje. Jayson Tatum je prispeval 30 točk, sedem podaj in sedem skokov, blestel pa je tudi v obrambi, ob koncu je z dvema blokoma Indiani preprečil izenačenje. Vseh pet košarkarjev Bostona, ki so tekmo začeli, je sicer doseglo dvomestno število točk. Derrick White jih je dodal 24, Kristaps Porzingis in Jrue Holiday pa po 17.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Indiano je s 26 točkami vodil Aaron Nesmith, ob tem je vpisal še 12 skokov in sedem podaj. Pascal Siakam je pomagal s 23 točkami, povratnik Tyrese Haliburton je vpisal dvojni dvojček s 13 točkami in desetimi podajami. Boston je z razmerjem zmag in porazov 37-11 na vrhu vzhodne konference, drugi so košarkarji Milwaukee Bucksi (32-15), tretji pa New York Knicksi (31-17). Slednji so doma premagali Utah Jazz za osmo zaporedno zmago. Pri New Yorku je bil najbolj učinkovit Donte DiVincenzo, ki je zadel devet trojk in dosegel 33 točk. Jalen Brunson jih je pristavil 29 ob devetih podajah. Pri Utahu je 22 točk dosegel Colin Sexton.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Petouvrščena ekipa vzhoda, Philadelphia 76ers, je tokrat v gosteh izgubila pri Golden State Warriorsom. Bojevnike je s 37 točkami, osmimi skoki in sedmimi podajami vodil Stephen Curry, pomagala sta mu Jonathan Kuminga s 26 in Andrew Wiggins s 23 točkami. Za centrom Philadelphie Joelom Embiidom je skromen večer, zmogel le je 14 točk. Ekipo je vodil Tobias Harris s 26 točkami in desetimi skoki.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke