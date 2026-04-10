Toronto ugnal Miami in je korak bližje neposredni uvrstitvi v play-off

Tesna zmaga Knicks v vzdušju, podobnem končnici, v kultnem Madison Square Gardnu je New York postavila dve zmagi za tekmecem Bostonom, saj sta do konca rednega dela sezone ostala le še dve tekmi. Josh Hart je bil najboljši strelec s 26 točkami, vključno z dvema trojkama v zadnji minuti, ki sta keltom preprečila izenačitev. Na tekmi, v kateri je bilo 16 menjav vodstva, je zvezdnik New Yorka Jalen Brunson znova izstopal s 25 točkami in 10 podajami.

Jalen Brunson FOTO: AP

Na vprašanje o soigralcu Hartu se je Brunson pošalil: "Trenutno nočem reči nič preveč dobrega o njem, ampak igral je res dobro. Vedno smo se vračali in iskali pot," je dodal Brunson. Drugo mesto pomeni prednost domačega igrišča do vključno polfinala vzhodne konference. Kratkohlačniki bi imeli prednost v primeru izenačenega izida zaradi boljšega izkupička iz medsebojnih obračunov.

Na četrtem mestu razvrstitve vzhoda je ekipa Cleveland Cavaliers (51-29). Boston (54-26), ki letošnjih prvakov vzhodne konference Detroit Pistons (58-22) ne more več prehiteti, ostaja favorit za drugo mesto. Drugje se je neverjetno tesen boj za zadnja zagotovljena mesta v končnici vzhodne konference zapletel še bolj.

Brandon Ingram FOTO: AP

Prvih šest se samodejno uvrsti v končnico, ekipe, ki se uvrstijo od sedmega do desetega mesta, pa se bodo za še dve vstopnici merila na dodatnem turnirju na izločanje. Kanadska zasedba Toronto Raptors je na krilih 38 točk Brandona Ingrama dosegla dragoceno zmago nad Miami Heat s 128:114 in se povzpela s šestega na peto mesto.

Osmouvrščeni Philadelphia 76ers bodo prisiljeni igrati turnir play-in, potem ko so izgubili s 102:113 proti vroči zasedbi Houston Rockets, ki je dosegla osmo zaporedno zmago. Izidi:

Toronto Raptors - Miami Heat 128:114 Washington Wizards - Chicago Bulls 108:119 Brooklyn Nets - Indiana Pacers 94:123 New York Knicks - Boston Celtics 112:106 Houston Rockets - Philadelphia 76ers 113:102 Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 103:119

(Luke Dončića ni bilo v postavi Lakers zaradi poškodbe)