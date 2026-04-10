Košarka

Toronto ugnal Miami in je korak bližje neposredni uvrstitvi v play-off

Toronto, 10. 04. 2026 08.32 pred 19 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
New York Knicks - Boston Celtics

Josh Hart in Jalen Brunson sta New York Knicks ohranila v boju za drugo mesto v vzhodni konferenci košarkarske lige NBA. Kratkohlačniki so premagali Boston Celtics s 112:106.

Tesna zmaga Knicks v vzdušju, podobnem končnici, v kultnem Madison Square Gardnu je New York postavila dve zmagi za tekmecem Bostonom, saj sta do konca rednega dela sezone ostala le še dve tekmi. Josh Hart je bil najboljši strelec s 26 točkami, vključno z dvema trojkama v zadnji minuti, ki sta keltom preprečila izenačitev. Na tekmi, v kateri je bilo 16 menjav vodstva, je zvezdnik New Yorka Jalen Brunson znova izstopal s 25 točkami in 10 podajami.

Jalen Brunson
Jalen Brunson
FOTO: AP

Na vprašanje o soigralcu Hartu se je Brunson pošalil: "Trenutno nočem reči nič preveč dobrega o njem, ampak igral je res dobro. Vedno smo se vračali in iskali pot," je dodal Brunson. Drugo mesto pomeni prednost domačega igrišča do vključno polfinala vzhodne konference. Kratkohlačniki bi imeli prednost v primeru izenačenega izida zaradi boljšega izkupička iz medsebojnih obračunov.

Preberi še 'Brez Dončića in Reavesa smo brez možnosti v končnici'

Na četrtem mestu razvrstitve vzhoda je ekipa Cleveland Cavaliers (51-29). Boston (54-26), ki letošnjih prvakov vzhodne konference Detroit Pistons (58-22) ne more več prehiteti, ostaja favorit za drugo mesto. Drugje se je neverjetno tesen boj za zadnja zagotovljena mesta v končnici vzhodne konference zapletel še bolj.

Brandon Ingram
Brandon Ingram
FOTO: AP

Prvih šest se samodejno uvrsti v končnico, ekipe, ki se uvrstijo od sedmega do desetega mesta, pa se bodo za še dve vstopnici merila na dodatnem turnirju na izločanje. Kanadska zasedba Toronto Raptors je na krilih 38 točk Brandona Ingrama dosegla dragoceno zmago nad Miami Heat s 128:114 in se povzpela s šestega na peto mesto.

Preberi še Lakersi do pomembne zmage proti Golden Statu

Osmouvrščeni Philadelphia 76ers bodo prisiljeni igrati turnir play-in, potem ko so izgubili s 102:113 proti vroči zasedbi Houston Rockets, ki je dosegla osmo zaporedno zmago.

Izidi:
Toronto Raptors - Miami Heat 128:114

Washington Wizards - Chicago Bulls 108:119

Brooklyn Nets - Indiana Pacers 94:123

New York Knicks - Boston Celtics 112:106

Houston Rockets - Philadelphia 76ers 113:102

Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 103:119
(Luke Dončića ni bilo v postavi Lakers zaradi poškodbe)

bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
