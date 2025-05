New York Knicks po 25 letih znova v konferenčnem finalu

Prvič po 25 letih so si košarkarji iz New Yorka priborili konferenčni finale. Kar šesterica je dosegla dvomestno število košev - Jalen Brunson in OG Anunoby po 23, Mikal Bridges 22 in Karl-Anthony Towns 21. S trojnim dvojčkom, 10 točkami, 11 skoki in 11 podajami pa je izstopal tudi Josh Hart. Na drugi strani, kjer so še kako pogrešali Jaysona Tatuma, ki si je na četrti tekmi poškodoval Ahilovo tetivo, je bil z 20 točkami izstopajoč le Jaylen Brown.

V Bostonu so upali, da tudi v New Yorku lahko ponovijo predstavo s pete tekme in podaljšajo serijo, a so bili tokrat popolnoma nemočni. "Pokazali smo svojo najboljšo košarko. V napadu smo našli način, da jih ustavimo, napad pa je enostavno stekel," je za ESPN povedal Brunson, ki bo po 25 letih nasledil očeta Ricka, ki je z New Yorkom prav tako igral konferenčni finale vzhoda. "Res velik dosežek. Dejstvo, da smo se uvrstili v finale po 25 letih veliko pomeni za klub in mesto," je še dejal Brunson in v šali dodal: "Očetu pa to seveda ne bo všeč."