New York Knicks odpustili Thibodeauja

New York Knicks, ki niso osvojili naslova prvaka v NBA od leta 1973, so v finalu vzhodne konference izgubili proti Indiani po šestih tekmah in tako ostali brez prvega finala po letu 1999, čeprav je za njimi najboljša končnica v zadnjih 25 letih.

Tom Thibodeau je Newyorčane vodil pet sezon in jih štirikrat pripeljal v končnico, v tej je celo izločil branilce naslova Boston Celtics.