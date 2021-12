LeBron James z osmimi trojkami izenačil rekord kariere

Ja Morant je z 41 točkami Memphis popeljal do tretje zaporedne zmage v ligi NBA. Za Jezerniki je slaba predstava s kar 18 izgubljenimi žogami. Ob slabi moštveni predstavi zbledi tudi nov vrhunski dosežek LeBrona Jamesa, ki je na predvečer 37. rojstnega dne, tega bo slavil na silvestrovo, vpisal 37 točk. James je z osmimi trojkami izenačil rekord kariere in dosegel še 13 skokov. Ob Jamesovi 14. tekmi v tej sezoni s 30 ali več točkami je Russell Westbrook dodal trojni dvojček s 16 točkami, 10 skoki in 12 asistencami. Phoenix Suns so se medtem z razmerjem 27 zmag in sedem porazov izenačili z Golden State Warriors na vrhu zahoda z zmago s 115:97 nad Oklahoma City Thunder. Za arizonska Sonca je Devin Booker prispeval 38 točk. Booker je pri svojih 25 letih postal sedmi najmlajši košarkar v ligi NBA z doseženim mejnikom 10.000 točk.

V odlični formi je tudi Zach LaVine, ki je bil s 25 točkami najboljši strelec Chicaga. Biki so zasedbo Atlanta Hawks (131:117) premagali še drugič v treh dneh. Košarkarji Utah Jazz so vpisali še peto zaporedno zmago, s 120:105 so v gosteh odpravili Portland Trail Blazers. Utah (25-9), ki zaseda tretje mesto v razvrstitvi zahodne konference, je vpisal še osmo zmago v gosteh po vrsti.

Košarkarji Los Angeles Clippers so v Bostonu z 91:82 premagali Celtics. V ospredju pri gostih je bil Marcus Morris s 23 točkami in 10 skoki. Jaylen Brown je bil najboljši član keltov s 30 točkami, a z ničlo v podajah.

Košarkarji New York Knicks so bili s 94:85 boljši od Detroit Pistons, zaradi pomanjkanja razpoložljivih igralcev v ekipi Miami pa je vodstvo lige NBA preložilo tekmo Heat s San Antoniom.

Izidi:

Detroit Pistons - New York Knicks 85:94

Indiana Pacers - Charlotte Hornets 108:116

Boston Celtics - LA Clippers 82:91

Chicago Bulls - Atlanta Hawks 131:117

Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 104:99

Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 115:97

Portland Trail Blazers - Utah Jazz 105:120

Sacramento Kings - Dallas Mavericks 95:94

(Luka Dončić ni zaigral za Dallas)