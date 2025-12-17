New York Knicksi so po dolgih desetletjih končno nekaj osvojili

Na finalni tekmi tega pokala se je najbolj izkazal član zmagovite zasedbe OG Anunoby. Dosegel je 28 točk ter kratkohlačnikom zagotovil prvo lovoriko po 52-letni suši. Anunoby je bil 50-odstotno natančen z razdalje, zadel je pet trojk v desetih poskusih, organizator igre Jalen Brunson pa je dodal 25 točk, s čimer je New York osvojil svojo prvo trofejo po finalu lige NBA leta 1973. San Antonio je v finale vstopil poln samozavesti, potem ko je v sobotnem polfinalu presenetil prve nosilce in aktualne prvake lige NBA Oklahoma City, zahvaljujoč odlični predstavi francoskega čudežnega igralca Victorja Wembanyame.

Ekipni uspeh Knicksov

Toda vztrajna vsestranska predstava New Yorka je prekrižala upanje San Antonia, da bi tokratno udeležbo v pokalu kronali z zmago. Kratkohlačniki so tokrat povsem omejili Wembanyamo, njegov izkupiček je tako znašal skromnih 18 točk, hkrati pa so povsem prevladovali z uravnoteženo napadalno predstavo v zadnji četrtini, potem ko so proti koncu tretje četrtine zaostajali za 11 točk. Sedem igralcev zmagovite ekipe iz velikega jabolka je končalo z dvomestnim številom točk, svoj delež so prispevali Karl-Anthony Towns (16 točk), Jordan Clarkson (15), Tyler Kolek (14), 11 točk pa je bil izkupiček Josha Harta in Mikala Bridgesa. Mitchell Robinson je bil dragocen obrambni igralec s klopi, saj je dosegel 15 skokov in dve blokadi.

Dončićev nekdanji soigralec najkoristnejši igralec turnirja

"OG Anunoby, Tyler Kolek, Jordan Clarkson, Mitchell Robinson - nocoj so igrali na vso moč," je dejal Brunson, potem ko je bil imenovan za najkoristnejšega igralca turnirja. "Brez njih ne bi mogli zmagati," je dejal Brunson. "Zaostajali smo že za 10 točk ali kolikor že, in našli smo način za zmago. To bo naš moto za naprej: našli bomo način." Zdelo se je, da San Antonio drvi proti zmagi, ko je Wembanyama nekaj več kot dve minuti pred koncem tretje tretjine zadel trojko in Spurse popeljal v vodstvo z 92:81. Toda Clarkson in Kolek sta zmanjšala razliko na pet točk, Knicks pa so v zadnji četrtini stopili na plin in zasenčili tekmece z delnim izidom 35:19 ter si zagotovili zmago.

Slavje New York Knicksov FOTO: AP

Nov trener, novo upanje