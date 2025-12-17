Naslovnica
Košarka

New York Knicksi so po dolgih desetletjih končno nekaj osvojili

Las Vegas, 17. 12. 2025 07.32 pred 33 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA
Slavje New York Knicksov

Člani kolektiva iz New Yorka Knicks so zmagovalci letošnjega pokala NBA. Šlo je za tretjo izvedbo tega vmesnega medsezonskega tekmovanja, turnirja med potekajočo sezono severnoameriške profesionalne košarkarske lige. Kratkohlačniki so v finalu pokala v Areni T-Mobile v Las Vegasu premagali zasedbo San Antonio Spurs s 124:113.

Na finalni tekmi tega pokala se je najbolj izkazal član zmagovite zasedbe OG Anunoby. Dosegel je 28 točk ter kratkohlačnikom zagotovil prvo lovoriko po 52-letni suši.

Anunoby je bil 50-odstotno natančen z razdalje, zadel je pet trojk v desetih poskusih, organizator igre Jalen Brunson pa je dodal 25 točk, s čimer je New York osvojil svojo prvo trofejo po finalu lige NBA leta 1973.

San Antonio je v finale vstopil poln samozavesti, potem ko je v sobotnem polfinalu presenetil prve nosilce in aktualne prvake lige NBA Oklahoma City, zahvaljujoč odlični predstavi francoskega čudežnega igralca Victorja Wembanyame.

Ekipni uspeh Knicksov

Toda vztrajna vsestranska predstava New Yorka je prekrižala upanje San Antonia, da bi tokratno udeležbo v pokalu kronali z zmago.

Kratkohlačniki so tokrat povsem omejili Wembanyamo, njegov izkupiček je tako znašal skromnih 18 točk, hkrati pa so povsem prevladovali z uravnoteženo napadalno predstavo v zadnji četrtini, potem ko so proti koncu tretje četrtine zaostajali za 11 točk.

Sedem igralcev zmagovite ekipe iz velikega jabolka je končalo z dvomestnim številom točk, svoj delež so prispevali Karl-Anthony Towns (16 točk), Jordan Clarkson (15), Tyler Kolek (14), 11 točk pa je bil izkupiček Josha Harta in Mikala Bridgesa.

Mitchell Robinson je bil dragocen obrambni igralec s klopi, saj je dosegel 15 skokov in dve blokadi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončićev nekdanji soigralec najkoristnejši igralec turnirja

"OG Anunoby, Tyler Kolek, Jordan Clarkson, Mitchell Robinson - nocoj so igrali na vso moč," je dejal Brunson, potem ko je bil imenovan za najkoristnejšega igralca turnirja.

"Brez njih ne bi mogli zmagati," je dejal Brunson. "Zaostajali smo že za 10 točk ali kolikor že, in našli smo način za zmago. To bo naš moto za naprej: našli bomo način."

Zdelo se je, da San Antonio drvi proti zmagi, ko je Wembanyama nekaj več kot dve minuti pred koncem tretje tretjine zadel trojko in Spurse popeljal v vodstvo z 92:81.

Toda Clarkson in Kolek sta zmanjšala razliko na pet točk, Knicks pa so v zadnji četrtini stopili na plin in zasenčili tekmece z delnim izidom 35:19 ter si zagotovili zmago.

Slavje New York Knicksov
Slavje New York Knicksov
FOTO: AP

Nov trener, novo upanje

Glavni trener Newyorčanov Mike Brown je prepričan, da je zmagoslavje v pokalu dober znak za upanje ekipe, da se bo v njegovi prvi sezoni na klopi uvrstila v finale lige NBA.

Košarkarje San Antonia je vodil rezervist Dylan Harper z 21 točkami, De'Aaron Fox pa je dodal 16 točk.

Trener ostrog Mitch Johnson je za poraz okrivil kolektivne pomanjkljivosti in ne slabega večera zvezdnika Wembanyame.

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem se niso prebili v polfinale tega pokalnega tekmovanja v ligi NBA. Na tej poti so jih izločili kasnejši finalisti San Antonio Spurs.

Jezerniki so bili prvi zmagovalci medsezonskega pokala leta 2023, lani so pokal dobili člani zasedbe Oklahoma City Thunder.

nba new york knicks san antonio spurs wictor wembanyama jalen brunson

Dubaj pred praznimi tribunami prvič poražen v Coca-Coli

KOMENTARJI1

motorist_mb
17. 12. 2025 08.15
👏👏👏
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
