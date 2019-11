Košarkarji Dallasa so izgubili na gostovanju v New Yorku s 103:106, pa čeprav je Luka Dončić blestel s 33 točkami, 11 podajami in 10 skoki. Kristaps Porzingis je dodal 20 točk in 11 skokov, pri zmagovalcih pa je največ točk vpisal Marcus Morris Sr., in to 20. To je bil še drugi poraz Dallasa proti sicer skromnemu New Yorku v tej sezoni.

Luka Dončić FOTO: AP DALLAS