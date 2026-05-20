Knicksi na krilih Brunsona v zadnjih osmih minutah nadoknadili 22 točk zaostanka

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Gledalci v kultni dvorani Madison Square Garden v New Yorku so 7:52 minute pred koncem že razmišljali o predčasnem odhodu s tekme, saj so njihovi ljubljenci zaostajali z 71:93. Nato pa so kratkohlačniki naredili delni izid 18:1 in 19,3 sekunde pred koncem rednega dela izenačili na 101:101 ter izsilili podaljšek. V njem so bili za razred boljši od tekmecev ter v zmagah povedli z 1:0. Poleg Jalena Brunsona, ki je 38 točkam dodal še šest podaj, pet skokov in tri ukradene žoge, sta se izkazala tudi Mikal Bridges z 18 točkami ter povratnik po poškodbi OG Anunoby s 13 točkami. Pri konjenikih je bil najučinkovitejši Donovan Mitchell z 29 točkami, medtem ko sta James Harden in Evan Mobley dosegla po 15 točk. Slednji je pobral tudi 14 žog pod obema obročema.

"Med tekmo je bilo nekaj slabih momentov v naši obrambi, a smo se vseskozi borili in verjeli vase, na koncu pa tudi postopoma zmanjševali velik zaostanek," je po dvoboju dejal Brunson in dodal: "V odločilnih trenutkih dvoboja smo prikazali najboljšo predstavo in našli način, da zlomimo odpor Clevelanda." "Tekmo v New Yorku bi morali dobiti, a je nismo," je po bolečem porazu v velikem jabolku dejal Mitchell in dodal: "Za nami je šele prva tekma. Lahko bi jo izgubili tudi za 40 točk, pa bi bilo še vedno v zmagah 0:1. Škoda, tri četrtine tekme smo igrali precej dobro. Na nas je, da se prilagodimo trenutnim razmeram in gremo naprej."

Za Clevelandom je sicer naporen ritem tekem, oba svoja tekmeca v končnici je ugnal v zmagah s 4:3. Najprej je bil boljši od Toronta, nato pa je po sedmih napornih tekmah izločil še najboljšo zasedbo iz rednega dela vzhodne konference iz Detroita. New York je na poti do finala najprej opravil z Atlanto s 4:2 v zmagah, v polfinalu pa je bil od Philadelphie boljši s 4:0. Naslednja tekma bo v noči na petek v New Yorku. Zmagovalec finalne serije se bo pomeril s prvakom zahodne konference; na uvodni finalni tekmi je San Antonio v gosteh premagal branilca naslova iz Oklahoma Cityja s 122:115.

Finale vzhodne konference