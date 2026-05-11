Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

New York pometel s Philadelphio, Minnesota izenačila serijo

Minneapolis/Philadelphia, 11. 05. 2026 08.20 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Jalen Brunson

New Yorks Knicks so prvi udeleženci konferenčnega finala severnoameriške košarkarske lige. Knicks so se med najboljšo četverico lige NBA prebili ekspresno. S 4:0 v zmagah so v polfinalu vzhodne konference izločili Philadelphio. Na zadnji tekmi serije so povsem prevladovali, drugo tekmo v Philadelphii so dobili kar s 30 točkami razlike (144:114).

Kratkohlačniki so torej prepričljivo pometli povsem nebogljene člane zasedbe "sixers" oziroma 76ers in se uvrstili v finale vzhodne konference lige NBA. Košarkarji iz velikega jabolka so izenačili rekord končnice lige NBA s 25 trojkami, kar je bil rekordni dosežek z 11 trojkami v prvi četrtini in rekordnimi 18 trojkami v prvem polčasu.

To je bila sedma zaporedna zmaga tretjega nosilca na vzhodu v končnici. V prvem krogu so z izidom 4:2 v zmagah izločili šestouvrščeno ekipo rednega dela sezone Atlanta Hawks, nato pa niso imeli težav s sedmo uvrščeno Philadelphio, ki je za potrditev končnice morala igrati dodatne kvalifikacije, turnir play-in. Philadelphia je nato v prvem krogu presenetljivo izločila druge nosilce vzhoda Boston Celtics s 4:3.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kratkohlačniki se bodo v predzadnjem krogu končnice za preboj v veliki finale na štiri zmage merili z boljšim iz obračuna med prvim nosilcem Detroitom in četrtim Clevelandom. Detroit vodi z 2:1 v zmagah. Knicks so se drugo leto zapovrstjo uvrstili v konferenčni finale. "Tekmo za tekmo," je dejal zvezdnik zasedbe Jalen Brunson, potem ko je New York na domačem igrišču drugo tekmo zaporedoma premagal 76erse.

"Mislim, da nas čaka še veliko dela in da se moramo bolj osredotočiti," je dejal. Miles McBride je zadel sedem trojk in dosegel 25 točk, Brunson pa je zadel šest trojk in dosegel 22 točk. Šest igralcev je za Knicks doseglo dvomestno število točk, drugo tekmo zapored so bili brez OG Anunobyja zaradi nategnjene zadnje stegenske mišice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Knicks so v prvi četrtini dosegli 43 točk. Trener Philadelphie Nick Nurse je bil obupan, med enim odmorom pa je svojo ekipo pozval, naj ostanejo pozitivni in "igrajo odločneje". Toda ko je množica bučnih navijačev Knicks njihovo Xfinity Mobile Areno spremenila v sovražno ozemlje, sixers niso mogli najti odgovora.

Ko so gostje pred odmorom povedli z 81:57, je bila tekma praktično že odločena. Prednost so nato povečali na kar 44 točk, kar jim je omogočilo, da so v zadnji četrtini počivali svoje začetne igralce. Joel Embiid, ki se je po aprilski odstranitvi vnetega slepiča boril s poškodbami kolka in gležnja, je zadel vseh osem metov in šest od sedmih prostih metov ter vodil 76ers s 24 točkami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tyrese Maxey je dodal 17 točk, toda sixers, ki so v prvem krogu šokirali favorizirane kelte, se od leta 2001 niso uvrstili dlje od drugega kroga. "Iskreno povedano, New York je bil preprosto boljši od nas v vsem," je dejal Embiid.

Timberwolves so v polfinalni seriji zahodne konference izenačili izid na 2:2 in se proti koncu tekme oddaljili s 114:109 za zmago nad San Antonio Spursi, ki so večino tekme igrali brez Victorja Wembanyame. V Minneapolisu je zvezdnik volkov Anthony Edwards v burni zadnji četrtini, v kateri se je vodstvo zamenjalo petkrat, dosegel 16 od svojih 36 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rudy Gobert je z akcijo za tri točke tri minute in 52 sekund pred koncem zagotovil vodstvo Timberwolves s 103:101, Ayo Dosunmu pa je z novo akcijo za tri točke povečal prednost Minnesote na 110:103 in tako zagotovil zmago na tekmi, v kateri nobena ekipa ni vodila z več kot devetimi točkami prednosti.

Obrambni igralec leta Wembanyama je bil v začetku druge četrtine prvič v karieri v ligi NBA izključen iz igre. Po napadalnem skoku, ko sta ga Naz Reid in Jaden McDaniels ustavila, se je obrnil proti Reidu in ga udaril s komolcem v čeljust.

Liga NBA, končnica, 2. krog, četrta tekma, izid:

- vzhod:

Philadelphia 76ers - New York Knicks 114:144

- New York se je s 4:0 v zmagah prebil v finale vzhodne konference

- zahod:

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 114:109

- Minnesota je izenačila na 2:2 v zmagah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba končnica minnesota timberwolves san antonio spurs

Redick poskusil že vse, a ne misli obupati

24ur.com New York razbil Philadelphio, Minnesota do zmage v Teksasu
24ur.com Presenečenje: Philadelphie poslala Boston na predčasni dopust
24ur.com Philadelphia po dramatičnem razpletu v končnici lige NBA
24ur.com Knicksi po 20 točkah zaostanka do nujno potrebnega preobrata
24ur.com New York že na pol poti konferenčnega finala
24ur.com Uvodne zmage v končnici za Philadelphio, Boston, Sacramento in NY Knicks
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
Najpogostejše napake v prvih treh mesecih z dojenčkom
Najpogostejše napake v prvih treh mesecih z dojenčkom
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Ali otroci sodijo na nudistično plažo?
Ali otroci sodijo na nudistično plažo?
zadovoljna
Portal
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
vizita
Portal
Nočno potenje in drugi simptomi raka: kdaj je čas za obisk zdravnika
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Če slabo spite, poskusite pred spanjem pojesti to sadje
Če slabo spite, poskusite pred spanjem pojesti to sadje
cekin
Portal
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
5 hollywoodskih zvezdnikov z odličnim stilom
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
6 preprostih večernih navad za hitrejše doseganje fit postave
6 preprostih večernih navad za hitrejše doseganje fit postave
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
okusno
Portal
4 marinade, ki pikniku dodajo novo dimenzijo okusa
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Resnična zgodba Harryja Hafta
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699