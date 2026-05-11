New York pometel s Philadelphio, Minnesota izenačila serijo

Kratkohlačniki so torej prepričljivo pometli povsem nebogljene člane zasedbe "sixers" oziroma 76ers in se uvrstili v finale vzhodne konference lige NBA. Košarkarji iz velikega jabolka so izenačili rekord končnice lige NBA s 25 trojkami, kar je bil rekordni dosežek z 11 trojkami v prvi četrtini in rekordnimi 18 trojkami v prvem polčasu. To je bila sedma zaporedna zmaga tretjega nosilca na vzhodu v končnici. V prvem krogu so z izidom 4:2 v zmagah izločili šestouvrščeno ekipo rednega dela sezone Atlanta Hawks, nato pa niso imeli težav s sedmo uvrščeno Philadelphio, ki je za potrditev končnice morala igrati dodatne kvalifikacije, turnir play-in. Philadelphia je nato v prvem krogu presenetljivo izločila druge nosilce vzhoda Boston Celtics s 4:3.

Kratkohlačniki se bodo v predzadnjem krogu končnice za preboj v veliki finale na štiri zmage merili z boljšim iz obračuna med prvim nosilcem Detroitom in četrtim Clevelandom. Detroit vodi z 2:1 v zmagah. Knicks so se drugo leto zapovrstjo uvrstili v konferenčni finale. "Tekmo za tekmo," je dejal zvezdnik zasedbe Jalen Brunson, potem ko je New York na domačem igrišču drugo tekmo zaporedoma premagal 76erse. "Mislim, da nas čaka še veliko dela in da se moramo bolj osredotočiti," je dejal. Miles McBride je zadel sedem trojk in dosegel 25 točk, Brunson pa je zadel šest trojk in dosegel 22 točk. Šest igralcev je za Knicks doseglo dvomestno število točk, drugo tekmo zapored so bili brez OG Anunobyja zaradi nategnjene zadnje stegenske mišice.

Knicks so v prvi četrtini dosegli 43 točk. Trener Philadelphie Nick Nurse je bil obupan, med enim odmorom pa je svojo ekipo pozval, naj ostanejo pozitivni in "igrajo odločneje". Toda ko je množica bučnih navijačev Knicks njihovo Xfinity Mobile Areno spremenila v sovražno ozemlje, sixers niso mogli najti odgovora. Ko so gostje pred odmorom povedli z 81:57, je bila tekma praktično že odločena. Prednost so nato povečali na kar 44 točk, kar jim je omogočilo, da so v zadnji četrtini počivali svoje začetne igralce. Joel Embiid, ki se je po aprilski odstranitvi vnetega slepiča boril s poškodbami kolka in gležnja, je zadel vseh osem metov in šest od sedmih prostih metov ter vodil 76ers s 24 točkami.

Tyrese Maxey je dodal 17 točk, toda sixers, ki so v prvem krogu šokirali favorizirane kelte, se od leta 2001 niso uvrstili dlje od drugega kroga. "Iskreno povedano, New York je bil preprosto boljši od nas v vsem," je dejal Embiid. Timberwolves so v polfinalni seriji zahodne konference izenačili izid na 2:2 in se proti koncu tekme oddaljili s 114:109 za zmago nad San Antonio Spursi, ki so večino tekme igrali brez Victorja Wembanyame. V Minneapolisu je zvezdnik volkov Anthony Edwards v burni zadnji četrtini, v kateri se je vodstvo zamenjalo petkrat, dosegel 16 od svojih 36 točk.

Rudy Gobert je z akcijo za tri točke tri minute in 52 sekund pred koncem zagotovil vodstvo Timberwolves s 103:101, Ayo Dosunmu pa je z novo akcijo za tri točke povečal prednost Minnesote na 110:103 in tako zagotovil zmago na tekmi, v kateri nobena ekipa ni vodila z več kot devetimi točkami prednosti. Obrambni igralec leta Wembanyama je bil v začetku druge četrtine prvič v karieri v ligi NBA izključen iz igre. Po napadalnem skoku, ko sta ga Naz Reid in Jaden McDaniels ustavila, se je obrnil proti Reidu in ga udaril s komolcem v čeljust. Liga NBA, končnica, 2. krog, četrta tekma, izid:



- vzhod: Philadelphia 76ers - New York Knicks 114:144 - New York se je s 4:0 v zmagah prebil v finale vzhodne konference - zahod: Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 114:109 - Minnesota je izenačila na 2:2 v zmagah.