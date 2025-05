New York verjame v čudež, Indiana pa v hitri konec serije

Moštvo Oklahoma City Thunder je že v finalu košarkarske lige NBA. Kdo pa bo njen nasprotnik je (bo) lahko znano že po peti tekmi finala vzhodne konference med ekipama New York Knicks in Indiana Pacers. Moštvo iz Indianapolisa vodi s 3:1 v zmagah in je le še korak oddaljeno od preboja v veliki finale. Prenos Kanal A in VOYO od 2.30.