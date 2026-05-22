Hart z osebnim rekordom Knicksom pomagal do druge zmage v finalu vzhoda

Mikal Bridges je k zmagi dodal 19 točk, Karl-Anthony Towns pa 18 in 13 skokov, s čimer je Knicksom pomagal do devete zaporedne zmage. To je najdaljši niz zmag v končnici lige NBA, odkar so Boston Celtics na poti do naslova prvaka leta 2024 nanizali deset zaporednih uspehov. Josh Hart je zadel pet od 11 metov za tri točke, po tekmi ga je pohvalil tudi trener Mike Brown: "Josh je imel preprosto odlično tekmo."
Navijači so v zadnji minuti, še dolgo po tem, ko so igralci prve postave že odšli na klop, skandirali "Knicks v štirih! Knicks v štirih!". "V vsako tekmo vstopimo, kot da je izid v zmagah 0:0. Vsakič znova moramo dobiti še naslednjo tekmo. Vsaka naslednja je za nas najpomembnejša tekma leta in tako se je moramo lotiti," je opozoril Towns.
Donovan Mitchell je dosegel 26, James Harden pa 18 točk za Cavaliers, ki se bodo morali vnovič v letošnji končnici poskušati izvleči po zaostanku dveh zmag. V soboto gostijo tretjo tekmo pred svojimi navijači. "Nič se ni zgodilo, zaradi česar bi se morali obremenjevati," je po tekmi dejal Mitchell. "Branili so domače igrišče, to smo že videli, zato bomo šli na tretjo tekmo po zmago."
Knicks so drugo leto zaporedoma v finalu vzhodne konference, a se v veliki finale niso uvrstili, odkar so leta 1999 izgubili proti San Antonio Spurs.
* Izid, končnica:
- finale vzhodne konference:
New York Knicks - Cleveland Cavaliers 109:93
- NY Knicks vodijo z 2:0 v zmagah;
* Opomba: ekipe v končnici igrajo na štiri zmage.
