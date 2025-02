New York za peto zaporedno zmago ugnal Denver

New York Knicks so v košarkarski ligi NBA s 122:112 ugnali Denver Nuggets, pri katerih še vedno manjka Vlatko Čančar. Jalen Brunson s 30 točkami in 15 skoki, OG Anunoby s 23 točkami in Karl-Anthony Towns s 14 točkami, 10 skoki in petimi podajami so bili ključni igralci za peto zaporedno zmago New Yorka.