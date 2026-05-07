Košarka

New York že na pol poti konferenčnega finala

New York, 07. 05. 2026 07.36 pred 3 minutami 4 min branja 0

M.J. STA
New York Knicks

Košarkarji ekipe New York Knicks so v polfinalu vzhodne konference končnice lige NBA v igri na štiri zmage povedli z 2:0. Kratkohlačniki so doma v Madison Square Gardnu na drugi tekmi konferenčnega polfinala s 108:102 premagali ekipo Philadelphia 76ers. San Antonio pa je v konferenčnem polfinalu zahoda izenačil obračun na 1:1.

Po porazu na prvi tekmi konferenčnega polfinala so bili Sixers v slabšem položaju ter oslabljeni, saj niso mogli računati na zvezdnika Joela Embiida, ki je moral le nekaj ur pred začetkom tekme zaradi več poškodb na prisilni počitek. Vendar pa so prikazali borbeno predstavo na tekmi, v kateri je bilo možno spremljati kar 25 menjav vodstva, največ v končnici v 13 letih, preden so člani domače zasedbe Knicks v zadnjih minutah le poskrbeli za odločilno razliko.

Jalen Brunson
Jalen Brunson
FOTO: Profimedia

V ospredju napada zasedbe iz velikega jabolka je bil Jalen Brunson, ki se je izkazal v zadnji četrtini z osmimi točkami. Prvi mož Knicks je bil s 26 točkami eden najboljših strelcev. "To je bila klasična košarkarska tekma končnice. Veste, tekma je bila takšna, kot mora biti, grda v napadu," je dejal trener Knicks Mike Brown.

"Članom Philadelphie je treba oddati veliko priznanje. Vedeli smo, da bodo prišli sem fizično zelo odločni." Sixers so začeli silovito in si po petih minutah tekme priigrali sedemtočkovno prednost, ki se je izkazala za največjo v večeru. Ob odsotnosti Embiida je Tyrese Maxey že v drugi četrtini dosegel 15 točk, Philadelphia pa je do polčasa le še povečala prednost za eno točko. Veteran Paul George je bil učinkovit z razdalje s petimi trojkami.

Toda član domačega kolektiva Karl-Anthony Towns je po odmoru poskrbel za zadovoljstvo domačih navijačev in dosegel 20 točk ter 10 skokov in sedem podaj, medtem ko je OG Anunoby zadel devet od 17 metov iz igre za svojih 24 točk.

Pri izenačenem izidu 99-99 in petih minutah pred koncem je Brunson izvajal pritisk ravno takrat, ko so gostom pojenjale moči in so izgubili strelski občutek. Dva Brunsonova koša iz igre sta New Yorku prinesla štiri točke prednosti, preden je Mikal Bridges povečal vodstvo na šest točk. Maxey je poskusil z zabijanjem, dosegel je sicer 26 točk, vendar to ni bilo dovolj, da bi zmanjšal zaostanek.

"S takšno obrambo, še zlasti v zadnji četrtini, bi morali biti mi tisti, ki bi zmagali na tej tekmi," je dejal glavni trener Philadelphie Nick Nurse, ki je obžaloval sposobnost svoje ekipe, da bi dosegla točke proti koncu tekme. "Igrali smo odlično v napadu. Preprosto nismo uspeli doseči koša."

V zahodnem delu lige NBA pa so košarkarji San Antonio Spurs na drugi tekmi konferenčnega polfinala vrnili udarec in izenačili izid v končnici na 1:1 v zmagah v boju proti Minnesota Timberwolves. Ostroge so volkove premagale prepričljivo z izidom 133:95. Spurs, ki so bili drugi nosilci v zahodni konferenci, so se po presenetljivem porazu na domačem igrišču vrnili v igro in s prepričljivo zmago postali favoriti za napredovanje.

Victor Wembanyama
Victor Wembanyama
FOTO: Profimedia

Dvometrski fenomen Victor Wembanyama je bil v San Antoniu znova v odlični formi z 19 točkami ter 15 skoki in dvema blokadama, Spurs pa so dosegli svoj najvišji rezultat v končnici po letu 1983. Novoimenovani obrambni igralec leta v ligi NBA je prav tako pomagal omejiti Minnesoto na le 35 točk v prvem polčasu. Šlo je za polčas z najnižjim številom točk Timberwolves v celotni sezoni. Zmaga za izenačenje serije je bila tako odločena že do odmora.

"Takšen odziv pričakujem od sebe, od svojih soigralcev, zato me to nikakor ne preseneča," je dejal Wembanyama. "Seveda, da je tukaj prisoten ego. Napadli so nas v prvi tekmi, mi pa smo jim želeli odgovoriti z enako mero v drugi," je dodal Francoz. Zaostanek Minnesote s 24 točkami v polčasu se je v drugem polčasu le še povečal in dosegel vrhunec pri 47 točkah, preden so se v strokovnem štabu San Antonia odločili, da bodo spočili člane začetne peterke.

As Minnesote Anthony Edwards, ki je v prvi tekmi blestel po vrnitvi po poškodbi levega kolena, je bil omejen na 12 točk in je zadnjo četrtino preživel na klopi, ko si je z ledom hladil nogo.

Izida, končnica, 2. krog:
- vzhodna konferenca:
New York Knicks - Philadelphia 76ers 108:102

- Knicks vodijo z 2:0 v zmagah;

- zahodna konferenca:
San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 133:95

- ekipi sta izenačeni 1:1;

