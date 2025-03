Nezadovoljni Dončić: Ni bilo pošteno, tiho bom, ampak vsi so videli tekmo

Luko Dončića so nasprotniki ob odsotnostih LeBrona Jamesa , Jaxsona Hayesa , Doriana Finneyja-Smitha in Ruija Hachimure pričakovano zelo agresivno čuvali v obrambi. Pred seboj je velikokrat imel dva nasprotnika, njegov met pa posledično in bil najbolj učinkovit. Slovenec meni, da bo kljub večji pozornosti v prihodnosti moral igrati bolje. "Moral bi sprejemati boljše odločitve. Mislim, da nam je to na začetku tekme uspevalo, nato pa ne več. Po navadi s tem nimam težav, ampak današnja tekma ni dober primer. Na drugih tekmah s tem nisem imel težav. Danes naša komunikacija ni bila dobra, za kar sem jaz kriv in moral bi biti boljši v tem," je o svoji predstavi in predstavi moštva dejal Dončić.

V prvem polčasu so Lakersi izvajali zgolj dva prosta meta, skupno pa 19. Kar 11 manj od nasprotnikov, ki so zadeli 19 od 30 prostih meto . Dončić meni, da je to močno vplivalo na končni rezultat. "To je bila velika razlika. Ni bilo pošteno, ampak kljub temu moramo igrati naprej. Jaz moram igrati naprej, ampak ne bom lagal, bilo je težko. Tiho bom, ampak vsi so videli tekmo," je o sodniškem kriteriju dejal Dončić.

Odsotnost ključnih igralcev se je poznala na kakovosti predstave Lakersov, predstavljala pa je tudi priložnost za nekatere igralce, ki po navadi ne igrajo pomembne vloge v napadu. Gabe Vincent je tekmo začel v prvi peterki in jo zaključil s 24 točkami, novinec Dalton Knecht je po navadi tudi rezervist, tokrat pa je tekmo začel v prvi postavi in jo končal z 19 točkami, s klopi pa je 17 točk (pet trojk) dodal Jordan Goodwin. Dončić je bil z njihovimi predstavami zelo zadovoljen. "Zagotovo so igrali dobro. Jaz bi jim moral bolj pomagati. Igrali so odlično in nadaljevati moramo s to miselnostjo. Poškodbe so neizogibne in vedno moramo razmišljati naslednjem igralcu, ki je na vrsti," je o predstavah novih soigralcev dejal Dončić.