'Ni košarkarski strokovnjak in je v preteklosti prodajal superge'

365 dni pozneje se menjave, ki je pretresla ves športni svet, spominjamo z Markom Milićem, ki je novico izvedel med prvimi. "Če me danes vprašaš, če sem to pričakoval, smo vsi pričakovali to. Ampak sem bil vseeno zelo šokiran," je povedal Milić. Slednji je bil takrat eden od trenerjev Luke Dončića v Dallasu, nad izjavami kluba in delovanjem Nica Harrisona, tedaj generalnega direktorja franšize, pa je bil zgrožen.

"Luka je dvignil franšizo v Dallasu. Nekaj mesecev pred menjavo smo bili v finalu NBA, manjkal nam je samo še mogoče delček, da osvojimo. Bili smo čisto elitna ekipa. On je bil glavni strelec lige. Potem se pojavi nekdo (op. p. Nico Harrison), ki sploh ni košarkarski strokovnjak, ki je v preteklosti prodajal superge Nike, s svojo neko idejo in vse to nekako podre," je bil neposreden Milić.

Logične razlage, zakaj bi se Mavericksi odpovedali igralcu, ki jih je lastnoročno popeljal v finale, ni bilo. "Če ti v orkestru vzameš glavnega dirigenta, nekoga, ki dosega takšne številke, vodi ekipo v finale, pa tudi vse ostale dela boljše, ni športnega košarkarskega razloga," meni Milić, ki zdaj z Dončićem sodeluje pri slovenski reprezentanci.

Ob tem dodaja: "Malo smo se potem tolažili, da je to stvar posla, ampak tudi zdaj po enem letu vidimo, da smo imeli prav. Dallas je iz elitne ekipe postal moštvo, ki komaj drži glavo pod vodo. Luka še naprej igra na svoji ravni kot najboljši igralec na svetu in želim si tudi, da mu v Los Angelesu sestavijo takšno ekipo, ki mu bo lahko sledila."

Statistična primerjava Luke Dončića in Anthonyja Davisa od menjave FOTO: Sofascore.com