Ni LeBrona ni problema: Philadelphia še do tretje zaporedne zmage

Philadelphia je do zmage v severnoameriški košarkarski ligi prišla z razpoloženim Joelom Embiidom, ki je dosegel 28 točk, 11 skokov in deset asistenc. Jaylen Brown je ob svojem 30. rojstnem dnevu dodal 27 točk, Tyrese Maxey jih je dosegel 26, V. J. Edgecombe pa 17, med drugim je zadel pet metov za tri točke. LeBron James je tekmo izpustil, da bi okreval zaradi težav s spodnjim delom hrbta in išiasom. "Lepo je sezono začeti z zmagami, a čaka nas še veliko dela. Kljub dobremu začetku moramo svojo igro še izboljšati," je dejal Brown. Houston je na gostovanju pri Atlanta Hawks zmagal s 121:114. Kevin Durant je dosegel 22 točk, Reed Sheppard in Tari Eason po 19, Amen Thompson pa je ob 17 točkah zbral še 11 skokov. Dvomestno število točk je doseglo sedem košarkarjev Houstona.

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Denver je po podaljšku premagal New Orleans s 141:135. Jamal Murray je bil z 42 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Nikola Jokić pa je prispeval 35 točk, 15 skokov in deset asistenc ter dosegel svoj 199. trojni dvojček v rednem delu lige NBA. Če se upoštevajo tudi njegovi nastopi v končnicah, je Jokić dosegel 222. karierni trojni dvojček in na vrhu večne lestvice prehitel Russella Westbrooka. Westbrook pa še vedno vodi po številu trojnih dvojčkov v rednem delu, in sicer z 209, je poročal Denver Sports.

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Na preostalih tekmah so Charlotte Hornets premagali Miami Heat s 115:110, San Antonio Spurs so bili s 122:106 boljši od Dallas Mavericks, Phoenix Suns pa so s 131:122 ugnali Golden State Warriors. Cleveland Cavaliers so premagali Brooklyn Nets s 125:121, Washington Wizards pa Chicago Bulls s 124:120. Miami je tako sezono začel s tremi porazi, prvič po sezoni 2007/08. Takrat je ekipa izgubila prve tri tekme, sezono pa končala z razmerjem 15 zmag in 67 porazov. Na gostovanju v Charlottu je Miami v zadnjo četrtino vstopil z zaostankom 21 točk, nato pa izenačil na 104:104, vendar preobrata ni dokončal.

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Največ točk za Miami je dosegel Davion Mitchell, in sicer 22, Bam Adebayo jih je dodal 20, Giannis Antetokounmpo pa 14. Charlotte sta do zmage vodila Brandon Miller s 34 in Dennis Schröder s 25 točkami. Luka Dončić in Los Angeles Lakers bodo naslednjič igrali drevi ob 22. uri po srednjeevropskem času, ko bodo gostovali pri Utah Jazz. Lakers so sezono začeli z dvema zmagama. Najprej so premagali Golden State Warriors s 127:105, nato pa še mestne tekmece Los Angeles Clippers s 125:117. Jezerniki imajo po dveh tekmah povprečno 126 doseženih in 111 prejetih točk na tekmo. Dončić je na prvih dveh tekmah v povprečju dosegal 25,5 točke, sedem skokov in sedem asistenc.

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Liga NBA, izidi: Atlanta Hawks - Houston Rockets 114:121 Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 125:121 Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 127:116 Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 141:135 (po podaljšku) Chicago Bulls - Washington Wizards 120:124 Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 106:122 Phoenix Suns - Golden State Warriors 131:122 Charlotte Hornets - Miami Heat 115:110