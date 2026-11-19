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Kljub 29 doseženim točkam po porazu proti Lakers oziroma proti ekipi Utah Jazz odgovornosti ni iskal drugje. Luka Dončić je poudaril, da utrujenost ne sme biti izgovor za slabšo predstavo moštva.

"Utrujenost ne more in ne sme biti izgovor. Vse ekipe v ligi NBA odigrajo 82 tekem. To je ena tekma, zdaj moramo naprej. Pomembno je, kako se bomo odzvali na naslednji tekmi," je radovednim novinarjem po tekmi z Utahom (97:109) dejal 27-letni slovenski zvezdnik, ki je v 36:53 minute dosegel 29 točk, sedem podaj in pet skokov ter končal serijo enajstih tekem z vsaj 30 doseženimi točkami.

Luka Dončić na tzekmi z Utahom. Ljubljančan je navkljub slabemu večeru dosegel 29 točk. FOTO: AP

Po njegovem mnenju obramba večji del srečanja ni bila težava, Lakersi pa so popustili predvsem v zadnji četrtini. Ob tem je bil Dončić posebej kritičen do svoje igre. "Sam moram igrati precej bolje od tega. Z moje strani je bilo to nesprejemljivo. Boljši moram biti pri metu in pri izgubljenih žogah," je priznal po tekmi.

S tem se je pridružil trenerju JJ Redicku, ki je po porazu poudaril, da nihče v slačilnici ni mogel biti zadovoljen s svojo predstavo. Dončić je odigral svojo najslabšo tekmo v sezoni. Zadel je le dve trojki iz 12 poskusov in med drugim izgubil devet žog. Quentin Grimes, ki je bil ključni igralec v preobratu dan prej, je dodal 20 točk.

Luka Dončić vs Utah Jazz FOTO: Sofascore.com

"Hudo mi je, ker sem pustil fante na cedilu. Ponavljam, takšna igra z moje strani je enostavno nesprejemljiva. Absolutno prevzemam vso odgovornost za ta poraz, ko se enostavno ni smel zgoditi. A kot veste, običajno so najtežje tekme prav tiste, ko vnaprej vpišeš zmago. V ligi NBA pa ni nič samoumevnega," je za ESPN še dodal Ljubljančan. Izid:

Los Angeles Lakers - Utah Jazz 97:109 (34:29, 20:27, 22:22, 21:31)