Slovenija – Finska FOTO: Aljoša Kravanja

Na današnjem druženju s predstavniki sedme sile v Laškem je bilo očitno, da tekma s Finsko še vedno močno odzvanja v glavah selektorja in igralcev. "Ni problem izgubiti tekme, temveč obraz, ki smo ga prikazali. Finci so nas presenetili s tem, kar smo od njih sicer pričakovali, medtem ko smo bili mi v nekakšnem krču. Naredili smo analizo in zadevo predelali. Voz gre naprej in verjamem, da smo že osredotočeni na tekmo z Madžarsko," je uvodoma povedal novopečeni selektor slovenskih košarkarjev Domen Zevnik, ki je na tem položaju nasledil Aleksandra Sekulića. Zevnik je ob tem poudaril, da njegovi varovanci niso bili dobri v marsikaterem elementu košarkarske igre. "Mislim, da nam je najbolj primanjkovalo želje in kolektivne pomoči v smislu, da če nekdo naredi napako, so ob njem takoj štirje, ki skušajo zadevo popraviti."

Trening slovenske košarkarske reprezentance FOTO: Aljoša Kravanja

Madžari, ki jih vodi slovenski trener Gašper Okorn, prav tako ne bodo lahek zalogaj, česar se zaveda tudi Zevnik. "Madžarska je odlična reprezentanca, ki je tudi dobro vodena. Težko rečem, ali je boljša, ker z njo še imel priložnosti igrati na domačem parketu. V tekmo gremo samozavestno in fantje, ki so tukaj, so pripravljeni. S pravim odnosom in igro bomo zagotovo zmagali." Pot do zmage se zagotovo skriva v igri v obrambi, ki pa je bila proti Finski luknjičasta kot švicarski sir. "Proti Fincem smo dobili več kot 100 točk, če to številko znižamo na 70 ali 80, mislim, da bomo tekmo dobili," je bil optimističen krilni center Rok Radović. Član Cedevite Olimpije se v isti sapi zaveda, da časa za izboljšave v igri ni veliko. "To je težko popraviti v enem dnevu. Menim, da bi morali igrati še bolj grobo in narediti še več osebnih napak."

Urban Kroflič FOTO: Luka Kotnik