Ni trajalo dolgo: Josh Nebo spet poškodovan

Josh Nebo nima sreče s poškodbami. Izpustil je skoraj celo lansko sezono.

Košarkar Olimpie Milano je na evroligaški tekmi proti Partizanu v Beogradu utrpel poškodbo zadnje stegenske mišice na desni nogi. Klub je sporočil, da bo ameriški center odsoten najmanj tri tedne, nato pa bodo njegovo okrevanje ponovno ocenili.

Nebo se je poškodoval ob porazu Milana z 78:80, na isti tekmi pa je zaradi ločene težave parket zapustil tudi Shavon Shields. Italijani so tako prvi evroligaški dvojni krog zaključili z izkupičkom zmage proti Crveni zvezdi in poraza proti Partizanu.

Moštvo že dlje časa pogreša tudi Lorenza Browna, ki se je poškodoval na italijanskem superpokalu in še vedno okreva.

Preden je moral zapustiti igrišče, je 28-letni center prispeval 10 točk in 6 skokov, Shields pa je bil s 21 točkami najboljši strelec Milana. Pri Partizanu je Sterling Brown dosegel 20 točk, Carlik Jones pa jih je dodal še 15.