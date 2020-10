Lakersi mislijo resno: Paul naslednja zvezdniška okrepitev?

Pomočnik trenerja Ricka Carlisla pri Dallas Mavericksih, Stephen Silas, je že drugič na pogovorih pri teksaških rivalih Houston Rocketsih, poročajo ameriški mediji. Rakete so po novem neuspehu v končnici septembra končale sodelovanje z Mikom D'Antonijem, ki je na klopi dvakratnih prvakov lige NBA sedel od leta 2016 in se po letošnjem izpadu proti kasnejšim prvakom Los Angeles Lakersom odločil, da s klubom ne bo podpisal nove pogodbe.

Strah pred hitrim slovesom Anthonyja Davisaje bil očitno odveč, potem ko je ameriški reprezentant, ki je v svoji prvi sezoni pri Los Angeles Lakersih osvojil svoj prvi naslov prvaka, kmalu po odločilni zmagi nad ekipo Miami Heat podvomil v podaljšanje sodelovanja z Jezerniki. Davis najverjetneje res ne bo izkoristil tako imenovanega "player optiona" (enostransko podaljšanje pogodbe), a bo nato kot prost igralec podpisal še veliko donosnejšo pogodbo.

Najkoristnejši igralec finala in prvi zvezdnik ekipe LeBron Jamesseveda ni vprašljiv, medtem ko "player optiona" prav tako ne bosta izkoristila Kentavious Caldwell-Pope in Rajon Rondo. Podobno naj bi razmišljal tudi Avery Bradley, medtem ko se Markieff Morris in Dwight Howard, ki je po dolgih letih čakanja prav tako osvojil svoj prvi naslov, podajata na tržišče. Kot tretji zvezdnik ekipe ob Jamesu in Davisu se je omenjal Kevin Love, pa tudi Bradley Beal, v zadnjem času pa celo Chris Paul.

Pika na i velike kariere

Izjemno izkušeni organizator igre se bliža 36. letu starosti, James bo sicer svoj 36. rojstni dan praznoval tik pred novim letom. Paul je v kontroverznih okoliščinah zapustil Houston Rocketse, toda v vrstah ekipe Oklahoma City Thunder odigral izvrstno sezono. Tudi Paul še čaka na svoj prvi šampionski prstan.

"To bi bila, jasno, pika na i izjemne kariere enega najboljših organizatorjev igre v zgodovini," je na svoji spletni strani zapisal španski športni dnevnik AS. "Pri Lakersih bi se lahko za naslov tudi potegoval, s svojim tesnim prijateljem LeBronom Jamesom in ekipo, ki je želela že sestaviti zastrašujoč tandem s Kobejem Bryantom pred slavnim vetom njegovega prestopa iz Hornetsov k Lakersom, na koncu pa je pristal pri Clippersih,"so dodali.

'Sanja o tem'

Težava je njegova maksimalna pogodba, ki mu prihodnjo sezono prinaša kar 41,3 milijona, "player option" pa v sezoni 2021/22 celo 44,2 milijona dolarjev (35,25 oziroma 37,73 milijona evrov). Lakersi veliko manevrskega prostora zaradi nove Davisove pogodbe ne bodo imeli, bi pa lahko pri pogajanjih pomagale Paulove predstave v minuli sezoni, ko je bil z ekipo Thunder eno prijetnejših presenečenj in zaigral celo v končnici kljub odmevnima slovesoma Russella Westbrooka in Paula Georgea.

"Chrisu bi bil naklonjen temu, da bi spet igral v Los Angelesu. Vem, da sanja o tem. Vem tudi, da ga LeBron občuduje in da bi se na igrišču zelo dobro ujela," je neimenovan vir, šlo naj bi za direktorja kluba iz vzhodne konference, citiral novinar Bleacher ReportaEric Pincus.

Lakersi so v preteklosti neuspešno "lovili" Kawhija Leonarda, ki zdaj po slovesu od San Antonio Spursov in hitrem "postanku" pri Toronto Raptorsih igra za mestne tekmece Clipperse, pa tudi Kembo Walkerja, Jimmyja Butlerja ... V morebitnem lovu na Paula gre pričakovati selitev številnih košarkarjev v Oklahoma City, seveda pa tudi predajo "picka" na prihajajočem (ali prihajajočih) naborih.