Košarka

Ni videti konca težavam Mavericksov, poškodoval se je tudi zlati deček

Dallas, 15. 01. 2026 13.17 pred 25 minutami 3 min branja 1

Avtor:
M.D.
Cooper Flagg po poškodbi gležnja ni mogel z vso težo stopiti na nogo

Dallas Mavericks od februarja lani, ko so se vodilni možje v klubu odločili odsloviti Luko Dončića, tonejo vse globlje in globlje. Kyrie Irving je še vedno poškodovan, datum povratka Anthonyja Davisa na igrišča po zadnji v dolgi vrsti poškodb ni znan, zdaj pa sta se poškodovala tudi mladi superzvezdnik Cooper Flagg in center Daniel Gafford.

Dallas Mavericks po sinočnjem porazu proti Denverju s 15 zmagami in 26 porazi zasedajo 12. mesto na lestvici zahodne konference. Že januarja je jasno, da v tej sezoni lahko sanjajo zgolj o uvrstitvi v play-in turnir za uvrstitev v končnico. A tudi te sanje so iz dneva v dan vse bolj nerealne. Po odhodu Luke Dončića teksaška franšiza doživlja en udarec za drugim. Že v minuli sezoni je zvezdnikKyrie Irving doživel resno poškodbo kolena, zaradi katere je še vedno odsoten, datum njegovega povratka na igrišča pa še ni znan.

Košarkar, ki naj bi po mnenju nekdanjega športnega direktorja Nica Harrisona ne le zamenjal Dončića, ampak celo nadgradil moštvo Anthony Davis, šteje dni, ne mesece med poškodbami. Zaradi tokratne poškodbe roke naj bi bil z igrišč odsoten vsaj do marca. Mladi center Dereck Lively je v tej sezoni igral na zgolj sedmih tekmah, nato pa je doživel poškodbo, zaradi katere v tej sezoni več ne bo zaigral.

Zdaj poškodovan tudi Cooper Flagg

Na obračunu z Nuggetsi, ki so igrali brez prvega zvezdnika Nikole Jokića in so ga Mavericksi izgubili, sta "padla" še dva Dallasova igralca. V prvem polčasu je prvi izbor na letošnjem naboru Cooper Flagg med obrambno akcijo nerodno stopil na levo nogo in zvil gleženj. Hitro se je odpravil v slačilnico na zdravniški pregled, nato pa je poskušal igrati v drugem polčasu. Njegov povratek na igrišče ni trajal dolgo in iz dvorane v Dallasu je odšepal v bolečinah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A tu se nesreča Dallasa ne konča. Na isti tekmi je center Daniel Gafford prav tako utrpel poškodbo gležnja in moral je odšepati na seznam poškodovancev, kjer se je pridružil Davisu, Irvingu, Flaggu, Liveleyju, Maxu Christieju, Danteju Exumu in Moussi Cisseju.

Kaj zdaj?

Po obračunu trener Mavsov Jason Kidd ni deloval pretirano zaskrbljen, a njegova brezbrižnost je spominjala bolj na vdanost v usodo, kot na upanje na čim krajšo odsotnost nosilcev igre. "Da, nekomu je stopil na nogo. Že na prejšnji tekmi je zvil gleženj. Zato se je (zdravniška služba) odločila, da ne bo igral v drugem polčasu. Zato je čas za naslednjega na vrsti," je o poškodbi dejal Kidd, ki je potrdil, da ne vedo, kako resna je poškodba Flagga.

Že pred serijo poškodb so dobro obveščeni mediji v ZDA namigovali, da so vodilni možje franšize pripravljeni odstopiti Davisa naslednji franšizi, ki bo s prekrižanimi prsti upala, da bo čim dlje zdrav. Svoj izbor na letošnjem naboru imajo Mavericksi še v svoji lasti, zato jim padec po lestvici dolgoročno ne bi pretirano škodil, saj bi z visokim izborom na prihajajočem naboru lahko izbrali novega mladega nadarjenega košarkarja.

Razlagalnik

Luka Dončić je slovenski profesionalni košarkar, ki igra za ekipo Dallas Mavericks v ligi NBA. Velja za enega najboljših košarkarjev na svetu in je znan po svoji vsestranskosti, vključno z izjemnim pregledom igre, sposobnostjo doseganja košev in meti za tri točke. S svojo igro je močno vplival na uspeh Dallas Mavericksov in je eden najbolj prepoznavnih športnikov iz Slovenije.

Liga NBA (National Basketball Association) je profesionalna košarkarska liga v Severni Ameriki, ki velja za najmočnejšo in najbolj prestižno košarkarsko ligo na svetu. Sestavljena je iz 30 ekip, ki so razdeljene v Vzhodno in Zahodno konferenco. Liga je znana po privabljanju najboljših košarkarjev z vsega sveta in predstavlja vrhunec profesionalne košarke, kjer se ekipe potegujejo za naslov prvaka NBA.

Play-in turnir je relativno nov format tekmovanja v ligi NBA, ki služi kot dodatna priložnost za ekipe, ki se niso uvrstile neposredno v končnico. Ekipe, ki končajo sezono med 7. in 10. mestom v svoji konferenci, se pomerijo v kratkem turnirju, kjer se borijo za zadnji dve mesti, ki vodita v končnico. To tekmovanje je uvedeno, da bi povečalo napetost proti koncu rednega dela sezone in ponudilo še eno priložnost ekipam, ki so bile blizu uvrstitve v končnico.

Nabor lige NBA (NBA Draft) je vsakoletni dogodek, kjer ekipe lige NBA izbirajo nove igralce, ki prihajajo predvsem iz univerzitetne košarke, mednarodnih lig ali srednješolskih ekip. Ekipe z najslabšimi rezultati v pretekli sezoni imajo večje možnosti za izbiro višje v prvem krogu nabora, kar jim omogoča, da pridobijo mlade, nadarjene igralce, ki bi lahko v prihodnosti okrepili njihovo moštvo. To je ključen proces za obnovo in razvoj ekip v ligi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
cooper flagg dallas mavericks luka dončić anthony davis

