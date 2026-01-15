Ni videti konca težavam Mavericksov, poškodoval se je tudi zlati deček

Dallas Mavericks po sinočnjem porazu proti Denverju s 15 zmagami in 26 porazi zasedajo 12. mesto na lestvici zahodne konference. Že januarja je jasno, da v tej sezoni lahko sanjajo zgolj o uvrstitvi v play-in turnir za uvrstitev v končnico. A tudi te sanje so iz dneva v dan vse bolj nerealne. Po odhodu Luke Dončića teksaška franšiza doživlja en udarec za drugim. Že v minuli sezoni je zvezdnikKyrie Irving doživel resno poškodbo kolena, zaradi katere je še vedno odsoten, datum njegovega povratka na igrišča pa še ni znan.

Košarkar, ki naj bi po mnenju nekdanjega športnega direktorja Nica Harrisona ne le zamenjal Dončića, ampak celo nadgradil moštvo Anthony Davis, šteje dni, ne mesece med poškodbami. Zaradi tokratne poškodbe roke naj bi bil z igrišč odsoten vsaj do marca. Mladi center Dereck Lively je v tej sezoni igral na zgolj sedmih tekmah, nato pa je doživel poškodbo, zaradi katere v tej sezoni več ne bo zaigral.

Zdaj poškodovan tudi Cooper Flagg

Na obračunu z Nuggetsi, ki so igrali brez prvega zvezdnika Nikole Jokića in so ga Mavericksi izgubili, sta "padla" še dva Dallasova igralca. V prvem polčasu je prvi izbor na letošnjem naboru Cooper Flagg med obrambno akcijo nerodno stopil na levo nogo in zvil gleženj. Hitro se je odpravil v slačilnico na zdravniški pregled, nato pa je poskušal igrati v drugem polčasu. Njegov povratek na igrišče ni trajal dolgo in iz dvorane v Dallasu je odšepal v bolečinah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

A tu se nesreča Dallasa ne konča. Na isti tekmi je center Daniel Gafford prav tako utrpel poškodbo gležnja in moral je odšepati na seznam poškodovancev, kjer se je pridružil Davisu, Irvingu, Flaggu, Liveleyju, Maxu Christieju, Danteju Exumu in Moussi Cisseju.

Kaj zdaj?

Po obračunu trener Mavsov Jason Kidd ni deloval pretirano zaskrbljen, a njegova brezbrižnost je spominjala bolj na vdanost v usodo, kot na upanje na čim krajšo odsotnost nosilcev igre. "Da, nekomu je stopil na nogo. Že na prejšnji tekmi je zvil gleženj. Zato se je (zdravniška služba) odločila, da ne bo igral v drugem polčasu. Zato je čas za naslednjega na vrsti," je o poškodbi dejal Kidd, ki je potrdil, da ne vedo, kako resna je poškodba Flagga.

Že pred serijo poškodb so dobro obveščeni mediji v ZDA namigovali, da so vodilni možje franšize pripravljeni odstopiti Davisa naslednji franšizi, ki bo s prekrižanimi prsti upala, da bo čim dlje zdrav. Svoj izbor na letošnjem naboru imajo Mavericksi še v svoji lasti, zato jim padec po lestvici dolgoročno ne bi pretirano škodil, saj bi z visokim izborom na prihajajočem naboru lahko izbrali novega mladega nadarjenega košarkarja.