Nič ga ne ustavi: Harden do osebnega rekorda sredi New Yorka

"To je ena izmed najbolj slavnih dvoran našega športa. Očitno je, da so ti navijači eni najboljših v ligi. Odlično je priti sem in narediti šov zanje," je po tekmi dejal James Harden, ki je vnovič potrdil, da so (severno)ameriški košarkarji ob igranju v dvorani Madison Square Garden vedno še dodatno motivirani. Postal je peti igralec lige NBA, ki mu je uspelo doseči 60 ali več točk. Največkrat je to uspelo Wiltu Chamberlainu, kar 32, ob njemu pa še Kobeju Bryantu, Michaelu Jordanuin Elginu Baylorju.

Vrhunci izjemne predstave Jamesa Hardna na tekmi z New York Knicksi: