Košarka

San Antonio na krilih Wembanyamaja do finala lige NBA

Oklahoma, 31. 05. 2026 08.48 pred 1 uro 3 min branja 0

R.S. STA
Victor Wembanyama je osvojil nagrado MVP-ja finala zahodne konference.

V severnoameriški košarkarski ligi NBA bo letos kronan nov prvak. Branilci naslova Oklahoma City Thunder so na sedmi tekmi konferenčnega finala zahodne konference izgubili proti San Antonio Spurs s 103:111 in ne bodo imeli priložnosti za ponovitev. Prva tekma velikega finala med San Antoniom in New York Knicks bo v noči s srede na četrtek.

To bo že osma sezona po vrsti, v kateri bo liga NBA dobila drugačnega prvaka kot sezono prej, kar predstavlja najdaljše obdobje v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu brez ponovitve naslova. San Antonio si je ključno zmago na odločilni tekmi v Oklahoma Cityju priigral s pomočjo kolektivne košarkarske predstave. Sedem igralcev je doseglo dvomestno število točk, prvi strelec pa je bil francoski velikan Victor Wembanyama z 22 točkami.

"Ne morem pojasniti tega občutka, je izjemno močan," je po zmagi dejal 224 cm visoki prvi zvezdnik San Antonia Wembanyama, ki je bil imenovan za najboljšega igralca konferenčnega finala na zahodu. "Nismo končali dela, želimo doseči štiri nove zmage," je svoj pogled obrnil proti finalni seriji.

Wembanyama je že na preteklih tekmah serije predstavljal največji trn v peti Oklahomi, tokrat pa je sicer brez statistično izjemne predstave - ob točkovnem izkupičku je ujel še sedem skokov in podelil zanj sicer skromno eno blokado - pomagal svojemu klubu do prvega finala lige NBA po letu 2014.

Svoj delež so prispevali tudi ostali: Julian Champagnie je dosegel 20 točk, vključno s šestimi zadetimi meti za tri točke, Stephon Castle pa 16 točk. "Igrali smo odlično ekipno tekmo. Vztrajali smo skozi celotni dvoboj," je ocenil Champagnie. "Žoga je krožila, igrali smo kot ekipa, na igrišču smo bili kot eno," je dodal.

Preberi še Dončić uresničil dolgoletne sanje: postal je solastnik rimskega kluba

San Antonio je bil v vodstvu skoraj celotni dvoboj, ob začetku zadnje četrtine pa je k delnemu izidu 17:9, ki je njihovo vodstvo dvignilo na 11 točk (97:86), z dvema zadetima metoma za tri točke prispeval Wembanyama. V naslednjih minutah je sicer zaradi petih osebnih napak za nekaj časa moral na klop, a se je vrnil za potrditev zmage. Zgolj v svoji tretji sezoni v ligi NBA ima 22-letni center zdaj priložnost uresničiti svoje sanje z osvojitvijo naslova. Ob tem se je zahvalil predvsem soigralcem: "Ne vedo, kako rad jih imam. So izjemni soigralci. Nocoj so se vsi izkazali."

Za Oklahomo je bil v napadu najbolj razpoložen najkoristnejši igralec rednega dela Shai Gilgeous-Alexander s 35 točkami, kar pa ob številnih nerazpoloženih soigralcih ni bilo dovolj za zmago na odločilni tekmi. "Že osvojiti en naslov v ligi NBA je izjemno težko, kaj šele ponoviti ta uspeh," je poraz proti San Antoniu pospremil najboljši igralec Oklahome.

FOTO: AP

Ostroge se bodo v velikem finalu lige NBA pomerile z New York Knicks, ki na tekmeca čakajo od začetka tedna, ko so pometli s Cleveland Cavaliers po štirih tekmah. Prva tekma bo v San Antoniu v noči s srede na četrtek po slovenskem času. Kljub dodatnemu počitku za New York stavnice za favorita postavljajo San Antonio.

New York je sicer v tej sezoni na treh tekmah obeh ekip dvakrat slavil. Najprej je sredi decembra s 124:113 osvojil t. i. pokal NBA, nato je konec decembra tesno izgubil s 132:134, nazadnje pa marca prepričljivo zmagal s 114:89.

* Izid, končnica:

- zahodna konferenca, finale, sedma tekma:

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 103:111

- San Antonio je napredoval v veliki finale lige NBA s 4:3 v zmagah;

* Opomba: ekipe v končnici igrajo na štiri zmage

