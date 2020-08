Nick Nurse trener leta v ligi NBA

Nick Nurseje po velikem metu in osvojitvi naslova s Toronto Raptorsi v sezoni 2019/20 zbral 53 zmag in 19 porazov v rednem delu sezone, kar je Raptorse uvrščalo na drugo mesto v ligi, takoj za vzhodne rivale Milwaukee Buckse. S 73,6-odstotnim izkupičkom zmag je bil to tudi nov rekord franšize.

"Počaščen sem, da sem dobil priznanje, To res nekaj pomeni," je dejal Nurse. "Bilo je nekaj izjemnega osvojiti ligo s temi fanti. To mi je pomenilo daleč največ, a tudi tole je zelo v redu,"je dodal trener, čigar ekipa je tudi v tej zaradi novega koronavirusa močno spremenjeni sezoni še v igri za ubranitev naslova. Toronto v seriji z Brooklyn Netsi v "mehurčku" v Orlandu, kjer moštva končujejo sezono, vodi s 3:0 v zmagah in si lahko že v nedeljo zagotovi napredovanje.

"Takšen, kot je Nick ob robu igrišča, je tudi sicer kot oseba. Sproščen, a tako velik garač. Ustvarjalen in dinamičen,"je 53-letnega stratega iz Iowe pohvalil predsednik kluba Masai Ujiri."Vedno daje ton naši ekipi – raje napada naš naslednji naslov, kot da bi branil našega zadnjega. To je Nick, zato verjamemo vanj. Njegovo popotovanje do te izjemne časti je bilo dolgo in tako zelo smo veseli, ko vidimo, da so ga tako prepoznali,"je dodal.