Nico Harrison ni kriv, dobil je ukaz z 'veliko, veliko višjega položaja'

OGLAS

Colin Cowherd je ameriški športni javnosti zelo znan. Že leta na raznoraznih televizijskih, radio in podcast kanalih deli svoje mnenje o dogodkih v ameriških športih. Zdaj je dejal, da je raziskoval ozadje posla, ki je Dončića poslal v Los Angeles. "Včeraj sem poklical nekoga, ki športnega direktorja Dallasa Nica Harrisona, ki je izvedel ta posel, pozna že več kot 22 let. Poznal ga je tudi v času, ko je bil dolgo časa pri Nikeju pomemben direktor. Rekel sem mu, da je Harrison lani pred koncem prestopnega roka storil pametno potezo. Tudi prihod Kyrieja (Irvinga) je bila tvegana poteza, ki pa je na koncu izpadla dobro. Storil je nekaj zelo, zelo dobrih potez. To moštvo je prišlo v finale. Niso bili konkurenčni proti Bostonu , ampak so vseeno prišli v finale," je na The Colin Cowherd podcastu dejal Američan.

Nico Harrison ob članu lastniške strukture pri Dallasu Patricku Dumontu FOTO: AP icon-expand

"Vprašal sem ga, kaj se je zgodilo. Rekel mi je, da je ukaz za to potezo prišel z veliko, veliko višjega položaja od športnega direktorja. Ko v takem poslu dobiš samo en izbor na naboru, ti to pove, da ti je nekdo v lastniški strukturi, da moraš to storiti in dati svoj ego na stran zato, da izvedeš tak posel," je dejal Cowherd, ki je dodal: "Nobena razumna oseba, ki je dovolj pametna, da je izvedla posel s Kyriejem Irvingom in ostale posle ob koncu prestopnega roka, ne bo dala Luke za 31, oziroma 32-letnega Anthonyja Davisa." "To preprosto ni smiselno. Če daš Anthonyja Davisa, tri izbore v prvi rundi nabora, mogoče Austina Reavesa, je to mogoče braniti. Anthony Davis in prvi izbor niti približno ni dovolj dober izplen. Harrison je preveč pameten in to je pritisk z višjih položajev," je dodatno dejal Cowherd.