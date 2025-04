Nico nikakor ne more dojeti: Nisem vedel, kako pomemben je bil Dončić navijačem

Po Slovenčevem odhodu so sledile poškodbe zvezdnika Kyrierja Irvinga , Dončićeve zamenjave Anthonyja Davisa in številnih drugih igralcev Dallasa. Po Dončićevem odhodu so sezono zaključili z 20 porazi in 13 zmagami ter bolečim porazom proti Memphisu v play-in turnirju. Kljub temu Harrison še vedno vztraja, da je bila njegova poteza pravilna. "Mislimo, da imamo ekipo, ki lahko osvoji naslov, in zmagali bi na veliko tekmah, kar bi malo utišalo ogorčenje. To nam na žalost ni uspelo in vse skupaj se je nadaljevalo," je svoj pogled na čas po odhodu Dončića podelil Harrison.

Spregovoril je tudi o katastrofalnih odnosih z navijači in mediji po zamenjavi. Od odstranjevanja navijačev iz dvorane American Airlines, ker so protestirali proti odločitvi vodstva kluba, do nešteto kritik vodstva kluba na račun Luke Dončića in dolge tišine Harrisona v javnosti po zamenjavi, se zdi, da je bila vsaka poteza vodilnih mož v franšizi napačna. "Lahko bi se odzvali bolje. Naš cilj nikoli ni bil, da bežimo od medijev, saj je to del naše službe in naša obveza, ampak želeli smo govoriti šele, ko popolnoma sestavimo moštvo. Želeli smo, da skupaj zaigrajo Kyrie, Klay Thompson, PJ Washington in Dereck Lively, da bi lahko ljudje videli našo vizijo. A to se nikoli ni zgodilo, zato nikoli nismo našli dobrega trenutka za pogovor z mediji," je podelil razloge za popolno medijsko tišino od februarja do prejšnjega tedna, ko ga je predsednik kluba Patrick Dumont prisilil, da se sreča z manjšim številom izbranih novinarjev.

Zanikal je tudi namigovanja, da so odločitev o zamenjavi v resnici sprejeli lastniki franšize. "Na žalost sem jaz zelo trdoglava oseba in ne odzivam se dobro na ukaze drugih," je bil odločen Harrison. Novinarji so ga tudi vprašali, zakaj on meni, da si kljub slabim rezultatom po zamenjavi, še naprej zasluži voditi franšizo. "Mislim, da sem tu opravil zelo dobro delo. Mislim, da nisem odgovoren za številne poškodbe v tej sezoni. Ocenjevati me morate od začetka do konca mojega časa tu. Videli boste, naslednje leto, ko se bo vrnilo moštvo, se bomo borili za naslov. Sem optimistična oseba. Motivira me vera in ne strah," je samozavestno dejal Harrison.

Čeprav v javnosti velikokrat deluje hladen in brez čustev, je jasno, da se ga kritike dotaknejo. "Ko 20.000 ljudi v dvorani vzklika 'odpustite Nica', se te to dotakne. Resnično čutiš to, kar čutijo oni. Kljub temu se počutim dobro, saj bog skrbi zame. Imam izjemno družino in podporno skupino. Moja naloga je, da sprejemam odločitve, ki so po mojem mnenju v najboljšem interesu franšize. Moram stati ob svojih odločitvah, čeprav so nekatere nepriljubljene. Ta je bila zelo jasno zelo nepriljubljena," je svoje občutke pojasnil Harrison.