Nekdanji Dončićev soigralec: 'Govoriti le o njem je nespoštljivo do drugih'

Nicolo Melli ima veliko izkušenj z evropskimi prvenstvi. Letošnji EuroBasket je že njegov peti zaporedni, v osmini finala pa se bo njegova Italija soočila z Luko Dončićem in Slovenijo. Igralec Fenerbahčeja je nekoč s slovenskim superzvezdnikom delil slačilnico, opozarja pa, da Dončić ni edino orožje vse bolj razigrane Slovenije.

Krilni center Italije Nicolo Melli se je leta 2013 prijavil na nabor lige NBA. A komisar lige Adam Silver tistega leta njegovega imena ni izgovoril in Italijan je na svojo priložnost v najmočnejši košarkarski ligi na svetu moral čakati kar šest let. Takrat se je oglasil na klic iz New Orleansa, kjer je od leta 2019 branil barve tamkajšnjih Pelicansov. Ti so ga leta 2021 skupaj s sedanjim klubskim trenerjem Luke Dončića, JJ Redickom, poslali v Dallas.

Nicolo Melli je bil član Dallas Mavericks v sezoni 2021, ki se je zaključila v "mehurčku" zaradi virusa covid-19. FOTO: Profimedia icon-expand

"To je bila izjemna izkušnja zame. Je zelo kul fant. Vedno je bil z menoj zelo prijazen. Vsakič, ko se srečava na velikih tekmovanjih. Danes sva se srečala in se pozanimala o družinah. Sicer se ne slišiva pogosto, saj ima on veliko obveznosti, sva pa vedno prijazna drug do drugega, ko se srečava," je svoj odnos z zveznikom Los Angeles Lakersov opisal Melli.

Statistični učinek Nicole Mellija na letošnjem evropkem prvenstvu FOTO: Sofascore.com icon-expand

V dresu Mavericksov je zaključil redni del sezone in na 23 tekmah na igrišču v povprečju preživel 14 minut, v katerih je vpisal štiri točke in tri skoke na tekmo. Predstave takrat 30-letnega Mellija očitno niso prepričale vodstva kluba iz Teksasa in sledil je povratek v Italijo, kjer je v naslednjih treh sezonah branil barve milanske Olimpie. Še pred odhodom v ZDA pa je v nemškem Bambergu slačilnico delil s slovenskim reprezentantom Aleksejem Nikolićem. Melli se dobro zaveda, da bo v nedeljo zmagala najboljša ekipa, ne zgolj posameznik. "Igral sem z Aleksejem Nikolićem, imajo Klemna Prepeliča, Eda Murića. Imajo veliko igralcev, ki lahko prispevajo in igrajo na visoki ravni. Veliko let so v reprezentanci in vedo, kaj morajo narediti. Vsekakor ne smemo pozabiti, da so bili pred nekaj prvenstvi prvaki. Ne bo lahko, saj so zelo dobra ekipa," je pohvalil slovensko reprezentanco.

Nicolo Melli je pred slovenske novinarje stopil po sobotnem treningu italijanske reprezentance v Rigi. FOTO: 24ur.com icon-expand