Nekdanji Dončićev soigralec: 'Govoriti le o njem je nespoštljivo do drugih'

Krilni center Italije Nicolo Melli se je leta 2013 prijavil na nabor lige NBA. A komisar lige Adam Silver tistega leta njegovega imena ni izgovoril in Italijan je na svojo priložnost v najmočnejši košarkarski ligi na svetu moral čakati kar šest let. Takrat se je oglasil na klic iz New Orleansa, kjer je od leta 2019 branil barve tamkajšnjih Pelicansov. Ti so ga leta 2021 skupaj s sedanjim klubskim trenerjem Luke Dončića, JJ Redickom, poslali v Dallas.
"To je bila izjemna izkušnja zame. Je zelo kul fant. Vedno je bil z menoj zelo prijazen. Vsakič, ko se srečava na velikih tekmovanjih. Danes sva se srečala in se pozanimala o družinah. Sicer se ne slišiva pogosto, saj ima on veliko obveznosti, sva pa vedno prijazna drug do drugega, ko se srečava," je svoj odnos z zveznikom Los Angeles Lakersov opisal Melli.
V dresu Mavericksov je zaključil redni del sezone in na 23 tekmah na igrišču v povprečju preživel 14 minut, v katerih je vpisal štiri točke in tri skoke na tekmo. Predstave takrat 30-letnega Mellija očitno niso prepričale vodstva kluba iz Teksasa in sledil je povratek v Italijo, kjer je v naslednjih treh sezonah branil barve milanske Olimpie. Še pred odhodom v ZDA pa je v nemškem Bambergu slačilnico delil s slovenskim reprezentantom Aleksejem Nikolićem.
Melli se dobro zaveda, da bo v nedeljo zmagala najboljša ekipa, ne zgolj posameznik. "Igral sem z Aleksejem Nikolićem, imajo Klemna Prepeliča, Eda Murića. Imajo veliko igralcev, ki lahko prispevajo in igrajo na visoki ravni. Veliko let so v reprezentanci in vedo, kaj morajo narediti. Vsekakor ne smemo pozabiti, da so bili pred nekaj prvenstvi prvaki. Ne bo lahko, saj so zelo dobra ekipa," je pohvalil slovensko reprezentanco.
Čeprav se njegove poti na vrh evropske košarke ne morejo primerjati z neverjetnim Dončićem, to ne pomeni, da skupaj s soigralci ne more premagati enega najboljših košarkarjev na svetu in Slovenijo. Recept za zmago proti moštvu, ki ga vodi superzvezda svetovne košarke, je njegov selektor Gianmarco Pozzecco "izumil" pred tremi leti, ko je prav v osmini finala EuroBasketa padla favorizirana Srbija, na čelu z Nikolo Jokićem. Melli je obračun s Srbijo leta 2022 zaključil z 21 točkami, šestimi skoki, dvema ukradenima žogama in dvema blokadama.
Njegova glavna naloga je predvsem vodenje najboljše obrambe na prvenstvu, ki se bo soočila z drugim najboljšim napadom. "Normalno je, da vsi želijo vedeti vse o svetovnem superzvezdniku in o tem, kako ga bomo poskušali ustaviti. Vedno je težko igrati proti takim igralcem. Zdaj vemo, da lahko kot skupina sestavimo načrt in vemo, da to ni naloga zgolj enega igralca. A menim, da je to nespoštljivo do njegovih soigralcev. Imajo veliko igralcev, ki so leta igrali v Evropi in Evroligi. Vedo, kako igrati, tekmovati in zmagovati. Neumno bi bilo, če bi se osredotočili zgolj na Luko. Seveda moraš proti takim igralcem, tako kot smo morali storiti proti Giannisu v skupinskem delu, najti načrt, kako jih omejiti. Ta načrt je včasih uspešen, drugič pa ni," je dodal 34-letni krilni center, ki na tem prvenstvu na parketu v povprečju preživi 24 minut, v katerih je v povprečju dosegal 6,4 točke in pet skokov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.