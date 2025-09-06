Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Nekdanji Dončićev soigralec: 'Govoriti le o njem je nespoštljivo do drugih'

Riga, 06. 09. 2025 15.57 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Milan Doknić
Komentarji
4

Nicolo Melli ima veliko izkušenj z evropskimi prvenstvi. Letošnji EuroBasket je že njegov peti zaporedni, v osmini finala pa se bo njegova Italija soočila z Luko Dončićem in Slovenijo. Igralec Fenerbahčeja je nekoč s slovenskim superzvezdnikom delil slačilnico, opozarja pa, da Dončić ni edino orožje vse bolj razigrane Slovenije.

Krilni center Italije Nicolo Melli se je leta 2013 prijavil na nabor lige NBA. A komisar lige Adam Silver tistega leta njegovega imena ni izgovoril in Italijan je na svojo priložnost v najmočnejši košarkarski ligi na svetu moral čakati kar šest let. Takrat se je oglasil na klic iz New Orleansa, kjer je od leta 2019 branil barve tamkajšnjih Pelicansov. Ti so ga leta 2021 skupaj s sedanjim klubskim trenerjem Luke Dončića, JJ Redickom, poslali v Dallas.

Nicolo Melli je bil član Dallas Mavericks v sezoni 2021, ki se je zaključila v "mehurčku" zaradi virusa covid-19.
Nicolo Melli je bil član Dallas Mavericks v sezoni 2021, ki se je zaključila v "mehurčku" zaradi virusa covid-19. FOTO: Profimedia

"To je bila izjemna izkušnja zame. Je zelo kul fant. Vedno je bil z menoj zelo prijazen. Vsakič, ko se srečava na velikih tekmovanjih. Danes sva se srečala in se pozanimala o družinah. Sicer se ne slišiva pogosto, saj ima on veliko obveznosti, sva pa vedno prijazna drug do drugega, ko se srečava," je svoj odnos z zveznikom Los Angeles Lakersov opisal Melli.

Statistični učinek Nicole Mellija na letošnjem evropkem prvenstvu
Statistični učinek Nicole Mellija na letošnjem evropkem prvenstvu FOTO: Sofascore.com

V dresu Mavericksov je zaključil redni del sezone in na 23 tekmah na igrišču v povprečju preživel 14 minut, v katerih je vpisal štiri točke in tri skoke na tekmo. Predstave takrat 30-letnega Mellija očitno niso prepričale vodstva kluba iz Teksasa in sledil je povratek v Italijo, kjer je v naslednjih treh sezonah branil barve milanske Olimpie. Še pred odhodom v ZDA pa je v nemškem Bambergu slačilnico delil s slovenskim reprezentantom Aleksejem Nikolićem

Melli se dobro zaveda, da bo v nedeljo zmagala najboljša ekipa, ne zgolj posameznik. "Igral sem z Aleksejem Nikolićem, imajo Klemna Prepeliča, Eda Murića. Imajo veliko igralcev, ki lahko prispevajo in igrajo na visoki ravni. Veliko let so v reprezentanci in vedo, kaj morajo narediti. Vsekakor ne smemo pozabiti, da so bili pred nekaj prvenstvi prvaki. Ne bo lahko, saj so zelo dobra ekipa," je pohvalil slovensko reprezentanco.

Nicolo Melli je pred slovenske novinarje stopil po sobotnem treningu italijanske reprezentance v Rigi.
Nicolo Melli je pred slovenske novinarje stopil po sobotnem treningu italijanske reprezentance v Rigi. FOTO: 24ur.com

Čeprav se njegove poti na vrh evropske košarke ne morejo primerjati z neverjetnim Dončićem, to ne pomeni, da skupaj s soigralci ne more premagati enega najboljših košarkarjev na svetu in Slovenijo. Recept za zmago proti moštvu, ki ga vodi superzvezda svetovne košarke, je njegov selektor Gianmarco Pozzecco "izumil" pred tremi leti, ko je prav v osmini finala EuroBasketa padla favorizirana Srbija, na čelu z Nikolo Jokićem. Melli je obračun s Srbijo leta 2022 zaključil z 21 točkami, šestimi skoki, dvema ukradenima žogama in dvema blokadama.

Njegova glavna naloga je predvsem vodenje najboljše obrambe na prvenstvu, ki se bo soočila z drugim najboljšim napadom. "Normalno je, da vsi želijo vedeti vse o svetovnem superzvezdniku in o tem, kako ga bomo poskušali ustaviti. Vedno je težko igrati proti takim igralcem. Zdaj vemo, da lahko kot skupina sestavimo načrt in vemo, da to ni naloga zgolj enega igralca. A menim, da je to nespoštljivo do njegovih soigralcev. Imajo veliko igralcev, ki so leta igrali v Evropi in Evroligi. Vedo, kako igrati, tekmovati in zmagovati. Neumno bi bilo, če bi se osredotočili zgolj na Luko. Seveda moraš proti takim igralcem, tako kot smo morali storiti proti Giannisu v skupinskem delu, najti načrt, kako jih omejiti. Ta načrt je včasih uspešen, drugič pa ni," je dodal 34-letni krilni center, ki na tem prvenstvu na parketu v povprečju preživi 24 minut, v katerih je v povprečju dosegal 6,4 točke in pet skokov. 

nicolo melli eurobasket slovenija italija luka dončić
Naslednji članek

Če Slovenci premagajo Italijane, jih čaka obračun z Nemci

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nikdar več
06. 09. 2025 18.26
Ima prav, je pa dejstvo, da je Luka precej vplival na to, da so prebrodili prvotno "tremo".
ODGOVORI
0 0
24 urni trač medij
06. 09. 2025 18.17
+0
Popolnoma prav ima
ODGOVORI
1 1
SEJBOBOL
06. 09. 2025 18.16
+3
Za to so pa mediji krivi ....
ODGOVORI
4 1
Delavec_Slo
06. 09. 2025 18.08
+4
Nikolo ima prav!
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215