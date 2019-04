Nika Barić: Medalja bo že preboj iz skupinskega dela EP

Že pred letom dni ste poudarjali, da razmišljate o slovesu od ruskega velikana, saj ne igrate, toliko kot bi želeli. Ste zaradi tega veliko izgubili, ko gre za vašo formo? "Nisem izgubila. Hitro se vrnem na želeno kakovostno raven. Verjamem, da bom v reprezentanci potrebovala nekaj tekem in potem bom spet igrala tako kot znam in zmorem."

Imate kakšen poseben pogoj, ko gre za izbor novega delodajalca? "Edini pogoj je igranje evrolige in ambicioznost kluba."

Z Jekaterinburgom vam je uspelo veliko in še več. Se s slovesom od kluba, dokončno poslavljate tudi od Rusije? "Iskreno povedano ne vem. Moj agent je že v akciji, išče primerne klube in verjamem, da bo našel nekaj, kar je ta hip najboljše zame."

Trikrat ste se s klubom veselili naslova zmagovalk evrolige. Dosežek, s katerim se lahko pohvalijo redke košarkarice. Je to tisto, zaradi česar ste sploh odšli v tako velik klub?

"Brez dvoma. Takoj, ko je prišla ponudba sem videla na eni strani veliko priložnost za napredek, po drugi pa klub, s katerim lahko naredim velike stvari. Rekla sem si enkrat biti najboljši v evroligi je nekaj izjemnega, nam pa je to uspelo trikrat. Mislim, da je zdaj pravi čas za spremembo."

Z izjemnimi dosežki in neprecenljivimi izkušnjami prihajate na reprezentančni zbor. Kot zasedba leto dni izkušenejši, je morda napočil trenutek, ko ste sposobni morda poseči celo po medalji?

"Zame bo medalja že, če naredimo naslednji korak v primerjavi z evropskim prvenstvom v Pragi, torej da se prebijemo iz skupine. Potem pademo med same zelo kakovostne reprezentance. Se borimo s tekmicami, ki so premagljive, a vsaj toliko kakovostne, kot je Slovenija. Vsekakor pa se medalje ne bi nihče branil, ampak kot pravim, medalja bi bil že preboj iz skupinskega dela tekmovanja."